Ørn om Kristoffs sykkelframtid: – Utsatt i tre uker

Alexander Kristoff (30) ventes å forlate Katusha til fordel for UAE. Det gjør også lagkameratene Sven Erik Bystrøm (25) og Michael Mørkøv (32).

– Jeg gleder meg til neste år. Det blir bra, sa Kristoff til VG i slutten av juli, men uten å ville kommentere noe rundt hvilket lag han skal kjøre for. VG erfarte derimot at Kristoff hadde skrevet under på en intensjonsavtale med UAE.

Ryttere og lag har ikke lov til å offentliggjøre nye avtaler før 1. august, noe som har gjort tirsdag til en aktuell dato for avsløring av Alexander Kristoffs framtid. Det kommer imidlertid ikke noen nyhet nå.

– Det er en utsettelse på tre-fire uker, sier Stein Ørn, Kristoffs trener og stefar, til NTB.

– Hva skyldes utsettelsen?

– Det er en utsettelse. Jeg kan ikke si noe mer enn det, svarer han.

Ordknapp Ørn

– Har det skjedd noe de siste dagene som har utløst utsettelsen? Har Alexander bestemt seg for noe annet?

MED PÅ LASSET: Både Kristoffs spurtopptrekker Michael Mørkøv (på bildet) og hans norske lagkamerat Sven Erik Bystrøm er ventet å gå til UAE. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Jeg kan ikke si noe mer enn det jeg har sagt. Fra 1. august er det lov til å offentliggjøre det (overganger), men lagene har i og for seg mulighet til å offentliggjøre ting når de vil etter det, poengterer han.

Ting tyder likevel på at valget faller på United Arab Emirates-laget (UAE).

Blant annet erfarer NRK tirsdag at Sven Erik Bystrøm, Kristoffs lagkamerat i Katusha, er blitt enig med UAE om en toårskontrakt. Bystrøm vil ikke røpe sin nye arbeidsgiver overfor statskanalen, men innrømmer at han «kommer til å signere en toårskontrakt veldig snart».

Dansk avis: Mørkøv med til UAE

Danske Ekstra Bladet melder samtidig at Kristoffs spurtopptrekker i Katusha, Michael Mørkøv, blir med på lasset til UAE.

Den danske 32-åringen ble vraket fra Katushas lag før sommerens Tour de France, til stor overraskelse fra Kristoff.

– Jeg er overrasket og skuffet over uttaket og synes det er rart at Mørkøv ikke har blitt tatt ut, og at ingen har forhørt seg med meg, sa nordmannen til TV 2 da uttaket ble klart.

Lørdag var de to lagkameratene igjen sammen på startstreken, da i London. Det endte med Kristoff-seier i RideLondon Classic, etter et godt opptrekk av Mørkøv.