Ny sykkeltriumf: Susanne (18) tok norsk VM-bronse

Susanne Andersen (18) satte inn et ekstra gir i spurten og krysset målstreken til bronse på VM-fellesstarten for junior fredag morgen.

– Jeg var veldig fokusert på at jeg skulle vinne i dag. Det var det jeg hadde lyst til. Da blir det skuffende uansett, selv om det blir medalje, sier Andersen til TV 2.

Fellesstarten endte i et forrykende spurtoppgjør, og italienske Elisa Balsamo var den aller raskeste. Hun sikret VM-gullet for junior knepen foran amerikanske Skylar Schneider - men bak dem kom ei norsk jente.

Susanne Andersen banket til på de siste metrene i spurten, og ble tredje kvinne over målstreken. Dermed fulgte hun opp den norske suksessen fra i går, da Kristoffer Halvorsen tok U23-gull i Doha.

– Det var helt fantastisk. Det er helt supert at det ble medalje, sier landslagssjef Carl Erik Pedersen til TV 2.

Andersen var en av to norske jenter som startet i dag, Ingvild Gåskjenn var den andre. Hun sa følgende til TV 2 om lagvenninnens triumf etter målgang:

– Det er utrolig gøy, og det er utrolig fortjent. Hun har jobbet hardt for den der. Hun hadde satset på gull, men bronse i VM er dritbra.

Påkjørt av bil



Susanne Andersen fikk en tøff start på denne uken, og var en stund usikker på om i det hele tatt ville være i stand til å sykle dagens fellesstart. På mandag var hun nemlig utsatt for et uhell, like i etterkant av VM-temporittet.

På vei tilbake til hotellet ble 18-åringen påkjørt av en bil.

– Vi skulle svinge inn til venstre, og jeg hadde lagt meg over i venstrefilen for å gjøre meg klar. Jeg hadde ligget der en stund, så kom det en bil bakfra og smalt rett inn i meg slik at jeg falt i bakken, fortalte den 18 år gamle syklisten.

Andersen hadde smerter i ankelen, men det ble raskt konstatert at det ikke var snakk om noe brudd.

– Akkurat da jeg krasjet var jeg veldig redd for fellesstarten, men så har jeg blitt bedre og bedre for hver dag. I dag hadde jeg ingen problemer med noe og følte at alt gikk perfekt. Jeg fikk god hjelp av Ingvild underveis og hun var der fremme med meg hele tiden, sier 18-åringen.