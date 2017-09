NRK: Forbundet kan gå konkurs etter sykkel-VM

Dagen etter at sykkelfesten i Bergen er ferdig kommer bakrusen. Ifølge NRK kan sykkelforbundet gå konkurs.

– Vi vet ikke hvor ille det er, men det er ille, det er det ingen tvil om. De har vært altfor lite kritiske og gått rett i den klassiske luksusfella. De har ikke hatt kontroll, hevder Arild Salte, som er daglig leder for Oslo Klassikerne og leder for Norges Sykkelrittforening, til NRK.

Kanalen skriver at hele Sykkelforbundet kan gå konkurs etter å ha arrangert VM i Bergen sist uke. Budsjettet på 156 millioner kroner ser ut til å slå store sprekker.

Salte er også økonomisk rådgiver og mener at styrene i Sykkelforbundet og i Bergen 2017 har manglet kompetanse på det økonomiske.

Han trekker fram at egenkapitalen til Sykkelforbundet var på rundt fire millioner kroner ved 2016. Aksjeverdien i Bergen 2017 AS ligger på rundt det samme. Blir det underskudd, er verdien av askjene så godt som null, skriver NRK.

Allerede i 2013 advarte Lars Rise, tidligere direktør i sykkelforbundet, mot en økonomisk smell.

– Det er en spesiell situasjon. Konsekvensen er vel at sykkelforbundet må si opp folk. De har ingen verdier hvis egenkapitalen forsvinner totalt, og lønninger er slik jeg ser det eneste post de kan spare på. Det vil gå utover sykkelsatsingen i Norge, sier Salte.

Se video fra folkefesten i Bergen:

VG skrev også i helgen om at sykkel-Norge kunne vente seg en kraftig baksmell. Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen innrømmer at det kan bli et tap på rundt 8,5 millioner kroner.

Han legger skylden bak tapet på at valutakursen har endret seg med tiden til det dårligere for Sykkelforbundet og Bergen 2017. Sykkelforbundet valgte å ikke gå for en avtale som sikret valutakursen. I ettertid er det en åpenbar tabbe.

I mars spurte sykkelforbundet om 26 millioner kroner, men fikk bare rundt 10 millioner kroner.

– Det er mulig vi har brukt mer penger enn vi hadde, sier arrangementssjef Helge Stormoen til NRK.

Sykkelsjefene mener at økt terrorfare, sviktende sponsorinntekter og usikkerhet rundt momskompensasjon også har gitt problemer i tillegg til den ustabile valutakrusen.

Nå ber de politikerne om hjelp.

– Vi har ikke fått inn alle tall, det vil ta litt tid før vi har full oversikt. Jeg håper man ser verdien av denne folkefesten og den utrolige reklamen det har vært for Norge, og at sykkelsporten ikke må blø, sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen til statskanalen.

Rundt 100.000 tilskuere så fellesstarten søndag:

Men det spørs ifølge Bård Folke i Kulturdepartementet.

– Sykkel-VM var et strålende arrangement. Det foreligger ikke noen søknad nå, men jeg vil minne om at sykkel-VM allerede har fått 52 millioner fra staten, sist fikk de ti millioner før sommeren. Det samlede beløpet er 12 millioner mer enn de opprinnelig søkte om, skriver Folke i en sms til NRK.

Også da Norge og Oslo arrangerte sykkel-VM i 1993 ble det en stor baksmell. Da gikk mesterskapet med 40 millioner kroner i underskudd. Etter momskompensasjon og avtaler med kreditorer landet underskuddet på rundt 12 millioner kroner.