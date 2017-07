LONGWY/OSLO (VG) Tempotrøyene til Team Sky ble beskyldt for å være utenfor regelverket. Utviklerne ved NTNU i Trondheim avfeier kritikken.

– Før vi i det hele tatt tenkte på design eller noen ting, så sjekket vi reglene. Vi tøyer ikke reglene litt engang. Vi jobber innenfor de. Hvis noen jobber bedre innenfor regelverket enn andre, så er det vel ikke noe feil med det?

Det sier Luca Oggiano til VG. Sammen med Lars Morten Bardal har han jobbet frem årets Sky-drakt ved NTNU i Trondheim.

Drakten som Geraint Thomas dundret inn til seier med på tempoetappe havnet i fokus dagen derpå. Professor Frederic Grappe, ansatt hos det rivaliserende laget FDJ, mente trøyen brøt reglene fordi de hadde «aerodynamiske fordeler».

Grappe mente trøyen ga en fordel på rundt fem prosent. Oggiano vil ikke avsløre hemmeligheten bak tempodrakten.

– Vi tenkte utenfor boksen og gjorde noe som var annerledes enn tidligere. Jeg ser det er mange meninger om hva som er tanken bak drakten, men det skal ikke jeg si så mye om.

Den franske sportsavisen L'Equipe har i dag et stort bilde av Sky-kaptein Chris Froome over hele forsiden sin. Tittelen er «Unormalt høy hastighet». Slikt vil ikke dempe spekulasjonene i Frankrike i disse dager.

Sky er «ekstremt fornøyd»

Etter at beskyldningene om juks dukket opp, har telefonen til den italienske NTNU-forskeren ringt jevnt.

– Det har vært litt press nå. Det er en blanding av at det er spennende og litt skummelt. Plutselig var det rykter om at draktene var ulovlig. Det er vi ikke bekymret for, men det er ikke hyggelige nyheter.

Oggiano sier han har jevnlig kontakt med Sky, og at tilbakemeldingen har vært ensporet positive.

– De er ekstremt fornøyd med jobben vi har gjort. De driver jo med en høyrisikosport som handler om marginer, men de har gitt frihet for oss til å jobbe som vi vil, sier Oggiano.

Sky-sjef Dave Brailsford ble konfrontert med de ferske anklagene før starten på dagens etappe i Verviers. Han ristet på hodet og mente påstandene fra FDJ er festlige. Team Sky er vant til bråk som dette, sa Brailsford - som understreket at man er vant til slikt i Tour de France.

– Det galskap. De fleste som har kunnskap om tettsittende drakter vet at påstandene ikke er troverdige. Jeg vet ikke hvilken vindtunnel de (FDJ) bruker. Om de mener å kunne bevise slike tidsforskjeller, så er det oppsiktsvekkende, sier Sky-bossen.

Forberedt på oppmerksomhet

De to NTNU-forskerne har tidligere jobbet med drakter for skøytelandslaget og flere norske sykkellag. Oggiano sier de var forberedt på at Sky-drakten kunne føre til oppmerksomhet.

– Vi visste at drakten ville skape oppmerksomhet og kanskje debatt, for den ser annerledes ut. Men jeg hadde ikke forventet slike klager som det franske laget (FDJ) kom med, sier italieneren, som påpeker at alle lag har ulike drakter.

– Sammenligner du bilder med tempotrøyene til alle de ulike lagene, vil alle lag ha ulike tilnærminger. Strukturen på armen vil være ulik, det samme med benene.

