Norsk 19-åring rørt til tårer etter syvendeplass

BERGEN/OSLO (VG) Susanne Andersen (19) imponerte med syvendeplass på fellesstarten da Chantal Blaak (27) ble verdensmester.

– Det var helt fantastisk. Stemningen langs løypa var helt sinnssyk. Bergen har vist seg fra sin beste side. Jeg tror det er få av de kvinnelige syklistene som har vært med på noe lignende. Da jeg syklet alene langs Bryggen, så fikk jeg så mye jubel at jeg glemte at jeg var alene. Jeg setter utrolig stor pris på det, sier Susanne Andersen til VG i Bergen.

På oppløpet kapret Andersen syvendeplassen rett foran hjulet til Anna Van Der Breggen. I målområdet gråt Andersen av glede etter løpet.



– Du er 19 år gammel og sykler ditt første senior-VM. Hva tenker du da om en syvendeplass?



– Jeg hadde aldri trodd det på forhånd. Jeg sa til meg selv at dersom det er med 30 ryttere over den siste bakken, så skal jeg være en del av de 30. Og da ville jeg ha en god sjanse til å gjøre det bra. Men det er jo bare noe man håper på. Det skal mye til for å være der. Det var 13 foran oss igjen, men Vita Heine jafset inn én seksmannsgruppe, før hun tok igjen enda en. Så dette har vi gjort sammen, sier Andersen, som foreløpig står for Norges beste plassering i mesterskapet.



Brudd som kostet



Hun prøvde et lite støt omtrent halvveis i solskinnet i Bergen før hun raskt ble hentet inn bakfra. Det angret hun på etter sitt første senior-VM.

– Ja. Bruddet mitt var et kamikazebrudd. Men når jeg først havnet der, så tenkte jeg «fader, jeg kan jo ikke slippe meg tilbake nå!» gliser det norske sykkeltalentet til VG.

– Hva var tanken bak det bruddet?

– Absolutt ingenting, fortsetter Andersen og bryter ut i latter i pressesonen ved Grieghallen.

– Vi skulle være aggressive, så jeg håpet å få med meg noen andre. Men ingen ville, siden de nettopp hadde støtet. Og da jeg snudde meg, så oppdaget jeg at noen forsøkte å komme seg opp til meg. Men det stoppet opp igjen. Jeg tenkte at «jaja, jeg får bare kjøre kontrollert». Men det ble tungt opp bakken etter jeg var i det bruddet, så jeg kunne spart mer krefter. Men likevel: Jeg tror ikke det påvirket avslutningen, for jeg tror at jeg spurter like godt uavhengig av om jeg er sliten eller frisk.

Hun tok bronse under junior-VM i Qatar sist år. Stavanger-jenta trener etter Alexander Kristoff-modellen.

– 2019 kan jeg bli verdensmester



– Hva forteller dette om potensialet ditt, og hva du kan oppnå i fremtiden?



– Som jeg har sagt før VM, så er 2019 et år da jeg kan bli verdensmester. Jeg vil tro at løypa vil være ganske lik denne, og det bør passe meg bra i fremtiden. Da skal jeg kjempe med de beste opp bakkene, sier Andersen – og sikter til VM i England om to år.

Neste års løype i Østerrike blir etter alle solemerker for tøff for den norske tenåringen.



– Da du kom inn på oppløpet, tenkte du at medalje var innenfor rekkevidde?



– Man må alltid tro at det er mulig. Jeg kunne fått medalje om jeg hadde vært plassert lenger frem. Men sånn kan man alltid si. Posisjonskampen er en del av sykkelsporten, sier Andersen til VG.

Overraskende vinner

At det ble nederlandsk gull var ikke overraskende, men at det var hjelperytteren Blaak som vant i ensom majestet var nok litt overraskende for mange.

GULL: Chantal Blaak jubler i det hun kommer i mål til gull på fellesstarten i Bergen. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

– Jeg kan ikke tro det. Alt skjedde i dette løpet. Når jeg krasjet tidlig hadde jeg mye smerte og jeg tenkte det var over. Jeg tenkte at jeg kunne prøve å komme tilbake og prøve mitt beste, men jeg tenkte aldri at jeg skulle vinne dette, sier verdensmester Blaak til TV 2.

Blaaks beste plassering i VM-sammenheng tidligere, utover gullet på lagtempoen under åpningsdagen, var en 14. plass fra 2014.

Hun stakk fra seks andre på den siste runden - deriblant Nederlands to store favoritter Anna Van der Breggen og Annemiek Van Vleuten som ikke jaktet sin egen lagvenninne.

27-åringen sikret gullet foran Katrin Garfoot som tok sølvet foran danske Amalie Dideriksen. Annemiek Van Vleuten og Katarzyna Niewiadoma havnet like utenfor pallen.

Heine i bakken



Vita Heine havnet på 28. plass etter at hun prioriterte å hjelpe Andersen opp i spurten.



Foruten at Vita Heine hadde en velt var den første delen av fellesstarten veldig udramatisk.

Like etter syklistene var halvveis ble Ingrid Moe tatt ut av løpet. Før nederlandske Amy Pieters kjørte inn Andersens lille brudd og mens nordmannen slapp seg ned i hovedfeltet, fikk Pieters med seg Rachel Neylan fra Australia og Hannah Barnes fra Storbritannia.

Velt og flere fremstøt



Da tempo ble satt opp fikk Kathrine Aalerud og Emilie Moberg trøbbel, og måtte slippe seg bak hovedfeltet. Rundt 65 kilometer før mål var det et velt i hovedfeltet. Verst ut gikk det over amerikanske Meghan Guarnie som ikke maktet å komme fram i teten etterpå.

De tre i brudd fikk selskap av Elinor Barker med 50 kilometer igjen, men hovedfeltet var aldri særlig langt bak og tok dem igjen med to runder igjen. Vita Heine prøvde et lite støt 35 kilomter før mål - uten at hun klarte å riste av seg noen.

20 kilometer før mål satt Hannah Barnes, Audrey Ragot Cordon og Chantal Blaak i et brudd 20 sekunder foran hovedfeltet som holdt seg kalde. Med 10 kilometer igjen syklet Anna Van der Breggen, Annemiek Van Vleuten, Katrin Garfoot og Katarzyna Niewiadoma dem inn. Blaak prøvde seg med et nytt støt og det holdt inn for 27-åringen.

