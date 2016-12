Sykkeltopp går på dagen: – Ingenting med VM å gjøre

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen avviser at generalsekretær Bjørn Sætres umiddelbare avgang som forbundets generalsekretær har noe med VM om ni måneder å gjøre.

– Det har ingenting med VM å gjøre, uærlighet eller mistenkelige ting, svarer sykkelpresidenten på VGs spørsmål om forhold knyttet til hjemme-VM 16. til 24. september 2017 er en årsak til at Sætres slutter om en uke.

Presidenten og generalsekretæren er enige om at bruddet bør beskrives som uenighet, og ikke konflikt. Bjørn Sætre, som gikk fra å være ansvarlig for sykkelforbundets markedsavdeling til jobben som generalsekretær høsten 2012, sier at han og styret «er enig om at vi er uenige» – og at det skjedde fort.

– Vi ble enige i går, sier Bjørn Sætre.

Harald Tidemann Hansen sier at de har hatt «en prosess» i høst som har med «kommunikasjon» å gjøre.

– Det har vel utviklet seg spesielt utover høsten, sier han.

I en pressemelding fra Norges Cykleforbund heter det at «Sætre hatt et spesielt fokus på utvikling av egen organisasjon og omdømme gjennom en åpen og informativ kommunikasjon.»

Konfrontert med dette paradokset, svarer sykkelpresidenten at kommunikasjon kan være så mangt, og at han ikke har lyst til å gå inn på hva «kommunikasjon» innebærer i dette tilfellet.

Ned 2,5 mill



– Vi fikk et nytt styre i februar som forventet en litt annen form for rapportering enn det forrige styret. Vi har ikke klart å levere på riktig nivå. Da blir det slike gnisninger. En mismatch. Det er ikke noe mer dramatisk enn det, forklarer Bjørn Sætre.

– Uenighet rundt arbeidsdeling dekker bra. Det innebærer at vi har fungert i en viss form frem til nå, tilføyer han.

Sykkelpresident Harald Tidemann Hansen understreker at de ikke har noe å klage på når det gjelder forbundets sportslige utvikling under Bjørn Sætres administrative ledelse. Han har, ifølge Tidemann Hansen, ikke vært involvert i VM 2017.

Det som har vært dramatisk, er forbundets nedgang i lisensinntekter fra deltagerne i turrittene. Antall deltagere er gått ned, og med det inntektene. I år har de, inkludert rammetilskuddet fra Norges idrettsforbund, falt med 2,5 millioner, ifølge sykkelforbundets avgående generalsekretær.

Forbundets inntektsbudsjett er på rundt 40 millioner.

Vil svinge



– Det er dramatisk når en så stor del av inntektene faller bort. Faller det ytterligere, blir det vanskelig å dra virksomheten rundt, sier Bjørn Sætre.

Men han mener at norsk sykkelsport, sett fra forbundets side, kan tåle en nedgang. Forbundet har et solid fundament, hevder eks-generalsekretæren. Han er sikker på at et lavere antall deltagere i turritt og lisensinntekter «vil svinge», og sammenligner med andre aktiviteters varierende popularitet – løp og jogging, ski og alpint – historisk sett.

– Organisasjonen er solid og robust, sier Bjørn Sætre med tanke på norsk sykkelsports fremtid.