Nederlandsk seier foran nordmennene i Tour of Norway

Både Edvald Boasson Hagen (30) og U23-verdensmester Kristoffer Halvorsen (21) kjempet hardt i spurten, men først over streken var nederlandske Dylan Groenewegen (23)

Boasson Hagen klarte ikke å gjenskape gårsdagens seier på den første etappen av årets Tour of Norway. På oppløpet ble 30-åringen slått av to unggutter.

– Jeg er litt skuffet nå, sa Halvorsen til TV 2 mens han kjempet mot pusten.

Halvorsen hang på hjulet til Boasson Hagen på oppløpet og så ut til å ha større fart enn Groenewegen. Men målstreken kom akkurat et par meter for tidlig for Halvorsen.

21-åringen slo i styret og kom med et par gloser, tydelig misfornøyd med å kun bli nest best.

– Andreplass ... Det er veldig dårlig, men sånn er det, sa Halvorsen.

– I sykling handler det om å vinne å ikke bli nummer to. Men jeg fikk revansjert litt fra i går.

Den 194 kilometer lange etappen fra Eidsvoll til Brumunddal var av det regntunge slaget. Flere forsøkte i de siste bakkene før målgang, men feltet samlet seg før oppløpet, som ble en ren spurtduell.

– Det var en veldig god prestajson av laget, men regnet gjorde det vanskelig, sa etappevinner Groenewegen til TV 2.

– Jeg fikk et godt opptrekk, og da hadde jeg mulighet til å vinne.

Boasson Hagen beholder sammenlagtledelsen i rittet og sykler også i morgen i den gule ledertrøya. Han har nå seks sekunder ned til

