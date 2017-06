Når Vita skal sykle Giro d'Italia, kjemper hun om 10 000 kroner – herrene får én million

LÅNKE (VG) Da Tom Dumoulin vant Giro d'Italia i mai, sikret han seg over én million kroner. Vita Heine (31) er langt fra fornøyd med at hun kun kan vinne én prosent av det.

– Jeg har fått beskjed fra landslagssjefen at jeg trener mer enn de fleste proffguttene på landslaget. Jeg er veldig seriøs i treningsarbeidet mitt, og da blir det dumt at vi omtrent ikke får lønn, mens guttene får skikkelig lønn, sier Vita Heine.

Søndag sikret 31-åringen seg sin andre strake NM-seier på fellesstart. Nå går turen til Italia, og kvinnenes utgave av Giro d'Italia.

Der venter en potensiell premiepott på 1050 euro, rundt 10 000 norske kroner, om hun vinner hele rittet. Det skal så deles med resten av laget.

Da nederlandske Tom Dumoulin (26) sikret seg sammenlagtseieren i herrenes Giro d'Italia i slutten av mai, kunne han glise bredt for de 115 000 euroene som var på vei inn på konto.

Det tilsvarer over én million kroner, hundre ganger mer enn kvinnene kjemper om.

DOLLARGLISET: Da Tom Dumoulin vant Giro d'Italia for én måned siden, sikret han seg én million kroner i prispenger for sammenlagtseieren. Foto: Luk Benies , AFP

– Det er urettferdig, siden noen av oss legger ned like mye arbeid som dem, sier Heine.

I Tour de France i 2016 fikk herrene litt over 100 000 kroner for å vinne én enkelt etappe, mens engelske Chris Froome fikk over fem og en halv million kroner for å vinne rittet.

Så du? Smykker i premie til jentene – guttene fikk sykkelutstyr

– Ingen kan leve av det

31-åringen har fem proffseire og går nå inn i sin andre sesong på rad med den norske mestertrøyen. Siden 2014 har hun syklet på det norske profflaget Team Hitec, som sender syv ryttere til Italia, fem av dem norske.

Både landslagssjef Carl Erik Pedersen og suksesstrener Stein Ørn trekker frem laget som en av de viktigste årsakene bak fremgangen i norsk kvinnesykling.

Men selv om Team Hitec gir norske syklister muligheten til å kjempe i de største rittene, er det ikke snakk at syklistene blir rike av det.

Heine jobber selv 50 prosent i forsikringsbransjen, ved siden av trening og ritt.

– Det er ingen som klarer å leve av de inntektene som vi har, sier Heine.

Lest denne? Gunn Rita Dahle Flesjå: – Det beste er lik premiering

Håper oppmerksomhet gir endring

Selv om hun ikke blir rik av det, er NM-sølvvinner Katrine Aalerud (22) svært takknemlig for muligheten hun har fått på Team Hitec.

Hun skal også sykle Giro d'Italia sammen med Heine, til tross for at hun for få år siden ikke visste at kvinner drev med proffsykling.

– For tre år siden visste jeg ikke at sykling var for jenter, før noen mosjonister fortalte meg det. Jeg måtte bli fortalt det, for jeg så ikke noe på TV, forteller hun.

Mer oppmerksomhet trekkes frem som en mulig løsning for å bedre kårene for de kvinnelige syklistene, mener både Ørn, Heine og Aalerud.

– Det er veldig fremgang nå med at det blir vist på TV, og flere blir oppmerksomme på at de finnes kvinnelige proffsyklister. Og at vi begynner å hevde oss i toppen i verden, sier NM-sølvmedaljøren.