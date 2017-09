Nå forklarer den norske VM-syklisten hvorfor han ble kastet ut av rittet

Odd Christian Eiking (22) ble kastet ut av Vuelta a España før den siste etappen søndag. Nå forteller han om en bytur som fikk uanede konsekvenser.

Det skjer i et intervju med TV2.

– Jeg var ute og tok to øl. Det har jeg vitner på. Det falt ikke i god jord hos lagledelsen, sier Eiking til kanalen.

Samtidig ber Norges Cykleforbund nå om en forklaring fra FDJ-laget på hvorfor de kastet nordmannen ut av Vuelta'en.

FDJ kalte det «upassende oppførsel» da nyheten ble kjent søndag. Eiking sier at han ikke hadde blitt kastet ut, om det ikke var for at han ikke skal sykle for FDJ neste sesong.

Odd Christian Eiking er blant de ni rytterne på det norske laget som skal sykle fellesstart-VM i Bergen neste søndag.

Nordmannen var ute med sin svenske lagkamerat Tobias Ludvigsson og flere andre.

– Vi tok par øl på en bar etter å først ha spist middag og drukket litt vin med laget og støtteapparatet, forteller han til TV2.

Ifølge Eiking er det helt vanlig at det er vin på bordet på middagene i FDJ-teamet, men at han vanligvis ikke rører det.

Siste etappe av Vueltaen gikk i søndagstur-tempo etter tre knallharde uker på sykkel rundt i Spania. Ifølge Eiking er det tradisjon for at rytterne går ut denne siste lørdagen, etter som siste etappe ikke starter før klokka 17 på søndagen. På spørsmål fra TV2 når han fikk beskjeden om at han var kastet ut av rittet, svarer Eiking:

– Det var da vi var i lagbussen og skulle dra fra hotellet. Jeg måtte rett og slett gå ut av bussen, forteller Eiking i intervjuet.

Han karakteriserer det som skjedde i Spania søndag som «det mest sjokkerende jeg har vært med på i hele mitt liv». Eiking tror at teamet har gjort dette for å statuere et eksempel. Hans svenske lagkamerat fortsetter i FDJ også neste sesong. Han har ikke hørt noe etter byturen.

Sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund forteller til VG at Eiking ikke kommer til å få noen represalier fra dem.

– Det får ingen konsekvenser for hans VM-deltakelse. Vi forstår ikke hvorfor FDJ har gjort som de har gjort, sier Falk.

– Vi har prøvd å få en forklaring fra FDJ, men den hadde i hvert fall ikke kommet da vi gikk fra jobb mandag, opplyser sportssjefen til VG.