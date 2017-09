Mistet gullet etter skrekkvelt i OL i Rio - i dag ble hun verdensmester

Under OL i Rio 2016 mistet Annemiek van Vleuten (34) gullet etter en grusom velt som endte med tre brudd i ryggen. I dag ble hun verdensmester i Bergen.

– Som idrettsutøver opplever man mange opp- og nedturer. Noen nedturer er store, men det gjør bare oppturene enda mer fantastisk, sier Van Vleuten i det offisielle intervjuet etter målgang.

Den nederlandske 34-åringen gråt og gråt etter at verdensmestertittelen var sikret, og det første hun gjorde etter at alle rytterne var kommet i mål, var å løpe bort til mor og far.

Foreldrene hadde fulgt datterens gullritt fra sidelinjen i det bergenske regnværet, og virket like rørt som datteren. Van Vleuten tok gullet foran landskvinnen Anna van der Breggen, mens australske Katrin Garfoot tok bronse.

Skrekkvelten



I fjor sommer var det Van der Breggen som sto øverst på pallen, under kvinnenes landeveisritt OL i Rio. Triumfen var svært spesiell, for på vei inn mot mål passerte Van Breggen en syklist som lå veltet ute i grøften.

Den syklisten var Van Vleuten, som i utgangspunktet lå an til å ta gullet. Men i den siste utforkjøringen gikk det aldeles galt for den nederlandske jenta. I en høyresving fortsatte sykkelen hennes rett fram og ut i grøften.

TV-bildene viste at 34-åringen ble slengt rundt i lufta, før hun endte med hodet og nakken først inn i en fortauskant. Det hele endte med tre brudd i ryggen, og hjernerystelse.

– Hun veltet så stygt at vi trodde hun var død. Heldigvis fikk vi beskjed om at hun var i live, men det er klart det går mange følelser gjennom henne nå. Hun er en veteran, hun har vunnet alt som er av prestisje - men manglet en mesterskapsmedalje. Nå ble det gull, og det er så vel fortjent som det kan bli, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad i kanalens studio.

– Utrolig



I dag skjøv Van Vleuten altså Anna van der Breggen ned på sølvplass, etter å ha vunnet med over 12 sekunder.

– Jeg kan ikke tro det, sa en gråtkvalt Van Vleuten i seiersintervjuet. Hun greide knapt snakke, men fikk likevel forklart hvor mye dette gullet betydde for henne:

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle greie å ta medalje i tempo. Men i år begynte jeg å få litt troen, og det å faktisk klare det, det er utrolig.

Norske Vita Heine ble til slutt nummer 31. Hun hadde ikke helt dagen på hjemmebane i Bergen.

– Det var spesielt. Jeg fikk ikke helt den godfølelsen jeg har hatt i gode løp tidligere, det var vanskelig å finne det rette spenningsnivået. Det bikket kanskje litt over. Men det var en god gjennomkjøring før fellesstarten, sier hun til TV 2. Thea Thorsen ble nummer 39 på dagens temporitt.