Peter Sagan (27) skulle ta sin første seier i Milano-Sanremo, men tapte spurten mot Sky-rytteren Michal Kwiatkowski (26).

Alle trodde Sagan skulle ta spurten i en voldsom kamp mellom en trio. Men polakken vant foran Sagan og med Julian Alaphilippe på 3. plass.

Alexander Kristoff vant spurten i hovedfeltet og ble dermed nummer fire.

Kristoff vant Milano-Sanremo i 2014 og hadde et visst håp om å gjenta bedriften, selv om han ikke anså seg selv blant de fremste favorittene. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) og Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) var kanskje de som ble nevnt hyppigst av ekspertene. Men Kwiatkowski lurte alle.

– Jeg så ikke da Sagan gikk. Jeg så på oppløpet at det var tre mann foran. Jeg tror jeg ble nummer fire, sa Alexander Kristoff i Eurosport-intervjuet etterpå.

– Jeg hadde ingen sjanse til å gå med da Sagan stakk. Det var helt på limit om hva jeg kan klare. Når jeg vinner spurten, er det ikke mer jeg kan gjøre. Hvis det hadde vært samlet, så hadde jeg vunnet.

– 4. plass i Milano-Sanremo er godkjent. Vi er bortskjemte med Kristoffs plasseringer, sa Eurosport-ekspert Kurt Asle Arvesen.

– Sagan skjønte kanskje at han ikke ville slå Kristoff i en spurt, derfor satte han i gang bruddet selv.

Peter Sagan står dermed fortsatt uten seier i Milano-Sanremo. Han ble nummer to også i 2013.

Et brudd ble kjørt inn snaut tre mil før mål. Da rytterne kjørte inn i Cipressa, en meget avgjørende bakke, var Kristoff med blant de 10-15 beste.

Tom Dumoulin satte et voldsomt tempo opp Cipressa. Mark Cavendish måtte slippe feltet, og dermed var Edvald Boasson Hagen kaptein i Dimension Data. Hagen var godt synlig. Sky virket godt organisert, mens Kristoffs Katusha lå på halen av feltet – noe som skapte bekymring. På vei inn i den siste bakken, Poggio, var endelig Kristoff synlig igjen.

– Det ser ut som om Kristoff har mer enn nok med å henge med, sa Eurosport-ekspert Kurt Asle Arvesen.

På slutten av Poggio satte Peter Sagan igang et tidlig angrep og fikk en liten luke.

– Dette kan være avgjørende, sa Eurosport-kommentator Arild Eriksen.

Det var et voldsomt kjør utfor. Sagan hadde selskap av Michal Kwiatkowski og Julian Alaphilippe. Avstanden ned til hovedfeltet var nærmere 20 sekunder. Det endte altså i en spurt mellom disse tre om seieren.

– Jeg er takknemlig til mine lagkamerater. Jeg ventet ikke at Sagan skulle gå. Jeg trodde alle skulle komme samlet til mål. Jeg er glad for at jeg var der. Jeg måtte bare konsentrere om å gjøre min beste spurt, sa Michal Kwiatkowski i et intervju vist på Eurosport.

– Kwiatkowski er stille og rolig og veldig detaljorientert. Han kan ofte mer detaljer enn sportsdirektøren, så det kan være irriterende, gliste Kurt Asle Arvesen da han skulle beskrive polakken på Eurosport-sendingen.

I alt fem nordmenn var på startstreken. Rutinerte Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) kjørte inn til 19. plass. Oslo-karen Vegard Stake Laengen (UAE), monument-debutanten Truls Korsæth (Astana) og Kristoff-hjelper Sven Erik Bystrøm (Katusha) var også med.

Milano-Sanremo er blant rittene som faktisk er det som navnet sier: det starter i Milano og slutter i Sanremo. Løypa er på 291 kilometer fra Po-sletten til Sanremo på den italienske Middelhavskysten.

• Disse fem éndagsrittene omtales som monumenter innen sykkelsporten:

Milano-Sanremo (Italia), Flandern rundt (Belgia), Paris-Roubaix (Frankrike), Liège-Bastogne-Liège (Belgia) og Lombardia rundt (Italia).

Resultater:

1. Michal Kwiatkowski 7.08.39

2. Peter Sagan

3. Julian Alaphilippe

4. Alexander Kristoff +0.05

5. Fernando Gaviria

6. Arnaud Demare

7. John Degenkolb

8. Nacer Bouhanni

9. Elia Viviani

10. Caleb Ewan