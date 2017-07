Mener medie-hype hemmer Edvald

LONGWY (VG) Peter Sagan (27) ga Edvald Boasson Hagen (30) og resten av Tour de France-feltet en leksjon mandag kveld.

Først havnet den eksentriske slovaken i vinden altfor tidlig på oppløpet. Så tråkket han ut av pedalen. Men suverene Sagan vant spurten på årets tredje etappe likevel.

– Han er i en klasse for seg selv. Jeg gikk tom, og kan ikke skylde på noe annet enn bena, sa Boasson Hagen til VG etter å ha stivnet et par hundre meter før målstreken.

Dimension Data-sjef Douglas Ryder var fryktelig skuffet – og ordknapp – i går ettermiddag. Det sørafrikanske laget hadde pekt ut etappen som en Boasson Hagen kunne vinne før Tour de France.

Trener Fredrik Mohn var en av dem som mente etappen burde passe Boasson Hagen godt. Han hadde imidlertid bare sett et kart, og registrert en gjennomsnittlig stigning på 5,8 prosent i den siste bakken. At det på et kort tidspunkt steg 11 prosent, kom som en overraskelse.

– Det er egentlig for bratt. Han brukte vanvittig med krefter på å henge med de andre i det partiet. Da var det nok ikke noe igjen i bena på slutten. Sjansene til Edvald var nok litt overvurdert på denne etappen, sier Mohn til VG.

Utenfor bussen til Dimension Data i Frankrike i går, sto Rolf Aldag. Tyskeren har jobbet med Edvald Boasson Hagen helt siden nordmannen ble døpt «den nye Eddy Merckx» for over ti år siden.

I år har 30-åringen fra Rudsbygd vunnet åtte ganger – men kun i Norge. Der er ikke konkurransen på nivå med rittene lenger sør i Europa.

– Dersom noen mener at Boasson Hagen ikke vinner nok: Er du enig?

– Jo, men det handler ikke om at han roter det til selv. Han er hypet i både media og blant de andre rytterne, som har «markert» ham. Edvald har vist dem hvor sterk han er, og da hender det ikke lenger at noen tenker «Edvald stikker. Vi lar ham gå og henter ham senere». I stedet ringer alarmklokkene, sier Aldag.

Han syklet selv Tour de France ti ganger uten å vinne en eneste etappe, illustrerer han. Boasson Hagen har to etappeseirer fra seks år tilbake.

Hjemme i Bergen virker trener Fredrik Mohn å kjenne seg igjen i Aldags tanker.

– Det er veldig sjelden at Edvald gjør det han gjorde da han vant tidligere: Sprell der han sykler av gårde alene. Om det er fordi han er merket, eller fordi han føler seg merket, det har jeg ikke kommet til bunns i. Det er andre som er mer merket enn Edvald, som Sagan, men vinner likevel. De er kanskje sterkere også, sier Boasson Hagens trener.

– Vinner Edvald for sjelden utenfor Norges grenser?

– Vi jobber med å gjøre noe med akkurat det. Så kan man spørre seg hvorfor det er slik. Sammenliknet med kapteinene i andre lag, så opplever jeg tidvis – også i vår – at Edvald veldig ofte har blitt sittende igjen alene mot slutten av rittene.

Fredrik Mohn og Rolf Aldag understreker likevel begge følgende: På mandagens etappe i Tour de France finnes det ingen unnskyldning: Den sterkeste rytteren vant etappen.

– Vi kan diskutere Edvald til det blir mørkt, men Peter Sagan er uslåelig på en avslutning som denne, sier Aldag.

Han er i dag sjef for det sportslige støtteapparatet i Dimension Data.

– Det kommer etapper senere i dette rittet der Edvald kan komme seg med i et brudd. Det er sånn han har vunnet etapper i Tour de France før, sier tyskeren.