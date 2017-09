Etter Bergen-VM  – her er de neste store folkefestene

VM i Bergen ble en folkefest uten like. Nå byr håndballen – og kanskje ski opp til ny dans – med store mesterskap.

Skøyter har fått et historisk VM i 2020 til Vikingskipet. Og får sjakkfolket det som de vil, spiller Magnus Carlsen kanskje VM-kamp i Norge om tre år.

To håndball-EM



Norge er tildelt håndball EM for menn i 2020 og EM-sluttspillet for kvinner samme år. Og ikke nok med dét; i 2023 blir det VM på hjemmebane for håndballjentene.

– Vi har et prioritert mål om å være i begivenhetenes sentrum, både som deltager og arrangør. Og bygge anlegg til mesterskap som kommer hverdagsidretten til gode etterpå, sier Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund.

Håndballgutta tok Norge med storm under håndball-VM i Frankrike i år, da de kom hjem med sølv (tapte finalen for vertsnasjonen Frankrike), og om tre år har de mesterskap på hjemmebane.

EM 2020 for menn er allerede historisk. For første gang skal 24 nasjoner delta. Og for første gang er mesterskapet delt mellom tre nasjoner: Østerrike, Sverige og Norge. Det norske bidraget er innledende kamper i et helt nytt Trondheim Spektrum i januar med plass til åtte tusen tilskuere. Finalen spilles i Stockholm.

Norge får en større del av kaken når kalenderen viser desember samme år. Innledende kamper er delt mellom Norge (Trondheim) og Danmark. Deler av hovedrunden spilles i Stavanger, mens Telenor Arena er stedet for finalen. Forhåpentligvis med de folkekjære håndballjentene som et av finalelagene.

Prøver VM-søknaden



I neste uke presenteres Trondheims VM-søknad for 2023 på et FIS-møte i Zürich. Skipresident Erik Røste bekrefter at en søknad om alpin-VM i 2025 er på gang. Og at VM i skiflyging i 2022 (Vikersund) er landet – og trolig tildelt Norge – som eneste søker.

– Det er viktig for idretten med mesterskap i Norge, fordi det gir oss stor oppmerksomhet. For vår del er arrangement er del av finansieringen av sporten vår. Og store mesterskap sørger for at vi har oppdaterte anlegg, sier Erik Røste.

Han har som svært mange andre idrettsinteresserte nordmenn lat seg rive med av det fantastiske verdensmesterskapet i Bergen. Kanskje er det bildene fra sykkel-VM, og folkehavet, som avgjør om det blir Trondheim eller Planica som får VM i nordiske grener om fem år. Avgjørelsen faller på FIS-kongressen i Hellas 17. mai neste år.

– Bergen er et fantastisk eksempel på hva vi får til i Norge. Det samler oss, og jeg opplever at folk er stolte. Det er vel ingen andre som er bedre til å arrangere store internasjonale mesterskap enn nordmenn, og det har vi sett under Lillehammer-OL, forrige ski-VM i Trondheim, ski-VM i Holmenkollen og skiskytter-VM samme sted, sier Erik Røste.

Ny type skøyte-VM



Neste store mesterskap på skøyter er VM på Hamar i 2020. Og for første gang i sportens konservative historie skal det arrangeres allround og sprint i ett og samme VM.

– Det blir tre dager med idrett i verdensklasse. Mesterskapsmodellen har allerede vært prøvd under siste EM, og det fungerte utmerket, ikke minst for publikum, sier Halvor Lauvstad, generalsekretær i Norges Skøyteforbund.

Han kaller VM i Vikingskipet for en «konfekteske», og legger til at skøyter åpner «Twistposen» med verdenscup og hele verdenseliten på plass i Stavangers skøytehall Sørmarka Arena i november.

I friidrettsforbundet drømmer man om en EM-søknad med VM-helten Karsten Warholm på start, men Kjetil Hildeskor (gen. sekr.) forteller at man ikke har et stadionanlegg, som matcher kravene for tildeling av et europamesterskap på seniornivå.

Men innen sjakk forbereder man seg på en VM-kamp på norsk jord i 2020. En tittelmatch for Magnus Carlsen i 2018 glapp da en statsgaranti på 16 millioner ble avvist. Kulturminister Linda Hofstad Hellelands klare krav om en åpen prosess rundt valget av VM-by ble avgjørende.

– Det er i våre planer å få en VM-kamp til Norge med Magnus Carlsen som tittelholder. En del av VM-syklusen er senior-EM i Drammen neste år, og nordisk i 2019, sier Geir Nesheim, generalsekretær i Norges Sjakkforbund.