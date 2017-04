COMPIEGNE (VG) Denne statistikken er det ingen i sykkelfeltet som kan matche: Alexander Kristoff (29) er «alltid» vært med i toppen av de lange vårklassikerne og VM.

FAKTA OM MONUMENTENE: * De fem eldste, lengste og hardeste rittene på sykkelkalenderen kalles for «monumenter». * Sesongens første er Milan-Sanremo. Deretter følger Flandern rundt, Paris-Roubaix, Liege-Bastogne-Liege og til slutt Lombardiet rundt på høsten. * Alexander Kristoff har vunnet Milan-Sanremo (2014) og Flandern Rundt (2015). * Ingen annen nordmann har vunnet et monument.

Gjennombruddet kom med OL-bronse i London for fem år siden. Siden den gang har Kristoff vunnet to av sykkelsportens fem monumenter.

Og nesten like imponerende: Han har endt blant de ti beste i 15 av 17 monumenter eller VM-ritt han har startet.

– Det er sånne løp jeg skal levere i. Det er det jeg trener og får betalt for, sier Kristoff til VG.

29-åringen har angivelig en årslønn på mellom 15 og 20 millioner kroner i Katusha.

– Ingen andre ryttere her kan vise til lignende statistikk?

– Jeg er god på lange løp, svarer nordmannen kjapt ved siden av scenen der gårsdagens lagpresentasjon i Compiègne fant sted.

– Men det er mange andre også, som Peter Sagan?

– Kanskje ikke like gode som meg. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg pleier å treffe noenlunde med formen, og jeg håper det skjer i morgen også, sier Kristoff.

For tre år siden ble han påkjørt av en motorsykkel og tvunget til å bryte Paris-Roubaix. I fjor punkterte han, og var sjanseløs på å komme tilbake i det samme rittet.

Det er de eneste gangene Kristoff har havnet utenfor topp 10 i et monument siden 2013.

– Tallene forteller at Alexander har brukttid på å komme dit han er i dag. Han har lagt et enormt solid fundament. Det gir robusthet og reproduserbare prestasjonen. Når Alexander får sjansen, så tar han den. Alt dette skyldes enormt med treningsarbeid hver eneste dag. Han skulker aldri, sier trener Stein Ørn.

– Når han henger med i toppen så ofte: Burde han vunnet enda mer?

– Det er en ekstrem prestasjon å vinne et monument. Samtidig er spisskompetansen hans slike ritt. Husk: Thor Hushovd klarte ikke vinne et eneste monument i løpet av karrieren. Alexander har vunnet to allerede, og vi vet ikke hva som skjer i årets Paris-Roubaix ennå, sier Ørn.

Stekende sol på blå himmel skapte nesten sommertemperaturer i Compiègne noen mil nord for Paris i går. Reisen nordover til Roubaix i dag, kan bli en støvete kraftprøve.

De fleste i Frankrike anser verdensmester Peter Sagan for å være den største favoritten, tett fulgt av Greg van Avermaet og Tom Boonen.

Alexander Kristoff har alltid slitt mer i Paris-Roubaix enn i de to andre vår-monumentene han sykler.

– Jeg vet ikke hvorfor, men jeg har ikke følt meg veldig bra her tidligere. Det kan handle om det mentale, at jeg har vært sliten. I år har vi forsøkt å ta grep, for jeg har vært ganske lei i denne uken i Belgia tidligere år. Nå har jeg vært hjemme i stedet, der jeg har trent og vært med familien. Jeg er freshere til sinns i år, sier 29-åringen.

For første gang reiste stavangermannen altså hjem etter Flandern rundt forrige søndag. To rolige dager fulgte, før han syklet en tre timer lang økt onsdag. Deretter ventet en langøkt på syv timer i øsende regnvær torsdag.

Kristoff skulle egentlig stå opp grytidlig fredag, for å rekke rekognosering av løypa med resten av Katusha-laget. Den planen gikk i vasken:

Kristoff var lite lysten på å stå opp klokken 04.30 for å rekke morgenflyet. Og Katusha var lite lystne på å betale over 7000 kroner for flybilletten. Dermed droppet han rekognoseringen. Det er han bortimot alene om blant alle dem som står på startstreken i dag.

– Jeg fortalte laget at jeg har kjørt rittet – og rekognoseringen – syv ganger tidligere, så jeg tror det skal gå greit å huske de ulike partiene. Det er sikkert noen som har stusset litt, men jeg er motivert til å få dette til å funke, for klassikersesongen virker mye kortere etter at jeg har vært en uke hjemme, sier Kristoff.

– Er det et element av gambling i dette?

– Det er litt gambling. Men jeg har snakket med andre på laget om dekktrykk og slikt, så jeg tror ikke det er så farlig.

Trener Stein Ørn kommer med følgende advarsel til Kristoffs konkurrenter i dag:

– Alexander har aldri vært sterkere på de flate partiene enn hva han er nå.