Kristoff spurtet inn til VM-sølv på hjemmebane: - Mest irritert

BERGEN/OSLO (VG) Det ble massespurt på fellesstarten i VM i Bergen. Der ble det VM-sølv for Alexander Kristoff, bare centimetere bak Peter Sagan.

Det var så nære, så nære. Etter at 267,5 kilometer var tilbakelagt på fellesstarten i Bergen, endte det med et spurtoppgjør der Alexander Kristoff (30) og Peter Sagan (27) var i hovedrollene.

Uheldigvis for det norske håpet, var det slovaken som trakk det lengste strået, med en margin på bare et par centimeter.

– Mest irritert

Sagan ble verdensmester for tredje år på rad, mens Kristoff vant VM-sølv. Australske Michael Matthews tok VM-bronsen noen sykkellengder bak nordmannen.

– Jeg er jævlig irritert på meg selv, og med tanke på hvordan laget jobbet. Jeg følte meg bra, men jeg er på limiten i bakken, så jeg har ikke mer å gå. Jeg følte jeg hadde det, men Sagan kom forbi, sier Kristoff til TV 2.

– Jeg satt egentlig der jeg ville. Når Sagan har hjulet ditt og kommer forbi sånn, er han vanskelig å slå. Han er historisk. Jeg er litt irritert på meg selv for at jeg ikke klarte det, men han er verdens beste, så da får jeg være fornøyd med sølv. Men akkurat nå er jeg mest irritert. Når jeg er så nære gull på hjemmebane, blir det et lite antiklimaks selv om det kanskje er mitt beste resultat, fortsetter han.

VM-GLISET: Peter Sagan gliser over nok et VM-gull. Alexander Kristoff biter tenna sammen og ender opp med sølv. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Dediserte gullet til død syklist

Mens Kristoff nær deppet for et utrolig VM-sølv, gliste Sagan for sitt tredje strake VM-gull. Det har ingen gjort før ham.

– Han (Kristoff) kjører på hjemmebane, så jeg beklager. Men jeg er glad. Dette er noe spesielt, sier Sagan til TV 2.

Han dediserte seieren til Michele Scarponi, syklisten som omkom tidligere i år etter en påkjørsel og som skulle ha feiret 38-årsdag mandag, og sin kone.

Edvald Boasson Hagen var selv blant favorittene på forkant, men var ikke blant rytterne som gjorde opp om medalje til slutt. Han endte på 31. plass.

– Det er alltid surt å tape på målfoto, men hvis han hadde igjen mer krefter, er det sikkert surt. Men jeg aner ikke hvordan situasjonen var. Kanskje han vant sølvet eller tapte gullet, sier Boasson Hagen til VG.

Han falt selv av i Laksebakken på den siste runden.

– Jeg drømte absolutt om det (VM-gullet), og målet var å støte innenfor de siste tre kilometerne. Men når jeg ikke klarer å være med der, så går det ikke. Men det var et utrolig bra gjennomført VM, og da er det gøy å få medalje, sier Boasson Hagen.

Startet med TV-brudd

Løpet åpnet, som det gjerne gjør i VM, med at det ble etablert et TV-brudd bestående av ryttere som i praksis er sjanseløse på gullmedalje.

Norske VM-gull på sykkel 1973: Knut Knudsen (4000 meter bane) 1994: Monica Valen (fellesstart elite) 1997: Kurt Asle Arvesen (fellesstart U23) 1998: Thor Hushovd (tempo U23) 2010: Hushovd (fellesstart elite) 2012: Oskar Svendsen (tempo junior) 2013: Sven Erik Bystrøm (fellesstart U23) 2016: Kristoffer Halvorsen (fellesstart U23) Kilde: NTB

Idet 80 kilometer gjensto, ble gruppen i front hentet. Samtidig begynte Belgia - med kanoner som Greg van Avermaet og Philippe Gilbert i troppen - å kjøre hardt fra front. Det samme gjorde Polen, som syklet for Michal Kwiatkowski.

På det tidspunktet var VM-rittet i Bergen for alvor i gang. Stadig flere ryttere måtte slippe feltet idet den såkalte «laksebakken» (1,5 kilometer lang) ble besteget, med fire runder igjen.

Eiking i brudd

Samme runde gikk et nytt brudd, og med de åtte der: askøyværingen Odd Christian Eiking (22), som startet sin sykkelkarriere i Bergen Cykleklubb.

Han satt ikke med hvem som helst. Østerrikske Marco Haller, colombianske Jarlinson Pantano, italienske Alessandro De Marchi, belgiske Tim Wellens, spanske David de la Cruz, nederlandske Lars Boom og australske Jack Haig utgjorde det sterke bruddet.

På det meste hadde bruddet i overkant av 40 sekunders forsprang, og etter hvert som feltet intensiverte jakten på de åtte i tet, måtte norske Kristoffer Skjerping (24) og August Jensen (26) bryte.

Boasson Hagen falt av i Laksebakken

Etter hvert ble også bruddet tynnet ut.

Det som var åtte, ble til fire med tre mil igjen, men Eiking var ikke blant de som hadde gitt slipp. Han satt helt i tet sammen med Wellens, de la Cruz og Haig.

Snaue fem kilometer senere igjen var det imidlertid over. Bruddet ble hentet, og med én runde igjen satt alle kanonene samlet.

Flere forsøkte å angripe, og opp Laksebakken for siste gang ble det virkelig gått til.

Franske Julian Alaphilippe tok kommandoen, og fikk etter hvert med seg italienske Gianni Moscon med milen igjen.

Hverken Edvald Boasson Hagen eller Alexander Kristoff klarte å holde følge - men Kristoff befant seg i gruppe nummer to, som jaktet de to i tet. Der satt også hans to hovedkonkurrenter Peter Sagan og Michael Matthews.

Det ble til slutt en kamp om å hente inn Alaphilippe, og det klarte de. Det endte i massespurt, og der var altså Sagan best.

PS! Bergen kommune estimerte at det var omkring 100.000 mennesker i bykjernen mens rittet pågikk.

