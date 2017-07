BERGERAC (VG) Nok en gang kunne ingen hamle opp med spurtkongen Marcel Kittel (29). Tyskeren, i den grønne trøya, vant sin fjerde etappeseier i år. Alexander Kristoff ble nummer fem.

– Jeg følte meg egentlig bra og jeg syns laget gjorde en god jobb. Dessverre følte jeg at Roelandts (Lotto Soudal), som var først inn på oppløpet, gjorde en veldig dårlig sving. Så vi måtte bremse ganske mye og fikk med oss lite fart inn på oppløpet, forklarte Kristoff til VG.

Farten de siste kilometerne var høy og feltet slet med å holde følge med spurtlagene. Gjennom to vanskelige 90-graders svinger lå Katusja og Alexander Kristoff i tredje posisjon, men på oppløpet hadde ikke nordmannen nok å fare med.

Hushovd: – Kristoff er ikke like skarp som han var

– De andre kom bakfra med en sinnssyk fart, så jeg vet ikke helt hvor de fikk en fra, fortsatte nordmannen og la til:

– Jeg kunne lukte seieren, men når de andre passerte hadde de så sykt mye høyere fart. Da var det tapt allerede.

Etappe 10: Périgueux – Bergerac (178 km) 1) Marcel Kittel, Tyskland (Quick-Step) 4.01.00, 2) John Degenkolb, Tyskland (Trek) samme tid, 3) Dylan Groenewegen, Nederland (LottoNL) s.t., 4) Rüdiger Selig, Tyskland (Bora) s.t., 5) Alexander Kristoff, Norge (Katusha) s.t., 6) Nacer Bouhanni, Frankrike (Cofidis) s.t., 7) Daniel McLay, Storbritannia (Fortuneo) s.t., 8) Pieter Vanspeybrouck, Belgia (Wanty) s.t., 9) Sonny Colbrelli, Italia (Bahrain-Merida) s.t., 10) Edvald Boasson Hagen, Norge (Dimension Data) s.t.

– Er det litt frustrerende å komme hit å forklare hvor små marginer det er i en spurt?

– Det er litt frustrerende fordi jeg ikke vet hva som skjedde selv. Det vet dere kanskje bedre, men ... Jeg vet ikke helt hvorfor jeg plutselig hadde så mye lavere fart enn de andre, sa Kristoff til VG.

Kristoff har slitt med et sittesår

Rick Zabel har vært Kristoffs foretrukne opptrekker så langt i Touren, men etter hviledagen var Marco Haller satt inn som siste los for nordmannen. Det syns Kristoff fungerte bra.

– Jeg syns det fungerte veldig bra i dag. Han gjorde en veldig bra jobb, akkurat det vi hadde planlagt. Dessverre ble ikke farten høy nok, sa Kristoff.

– Det skyldes små detaljer tror jeg, men jeg må se spurten på TV, fortsatte nordmannen, som igjen understreket hvor overrasket han var over farten til Kittel og de andre som kom bakfra.

Så du? Skjebneuke for Kristoff i Tour de France

Kristoff fortalte at han måtte justere setehøyden tidlig på etappen. Nordmannen har slitt med et sittestår de siste dagene.

– Jeg har hatt et sittesår, som har blitt mindre, en kul. Men den har krympet, så da måtte jeg justere setet opp, sa Kristoff.

Trøyene etter 10 etapper: Sammenlagt (gul trøye):

1) Christopher Froome, Storbritannia (Sky) 42.27.28, 2) Fabio Aru, Italia (Astana) 0.18 min. bak, 3) Romain Bardet, Frankrike (Ag2r) 0.51, 4) Rigoberto Urán, Colombia 0.55, 5) Jakob Fuglsang, Danmark 1.37, 6) Daniel Martin, Irland (Quick-Step) 1.44, 7) Simon Yates, Storbritannia (Orica) 2.02, 8) Nairo Quintana, Colombia (Movistar) 2.13, 9) Mikel Landa, Spania (Sky) 3.06, 10) George Bennett, Australia (LottoNL-Jumbo) 3.53. Norske: 72) Hagen 57.07, 98) Laengen 1.05.37 timer, 157) Kristoff 1.29.45. Poengkonkurransen (grønn trøye):

1) Kittel 101, 2) Michael Matthews, Australia (Sunweb) 173, 3) André Greipel, Tyskland (Lotto Soudal) 150. Norske: 4) Kristoff 140, 6) Hagen 73, 47) Laengen 17. Klatretrøyen (prikkete):

1) Warren Barguil, Frankrike (Sunweb) 60, 2) Primoz Roglic, Slovenia (LottoNL), 3) Alexis Vuillermoz, Frankrike (Ag2r) 27. Ungdomskonkurransen (hvit trøye):

1) Yates 42.29.30, 2) Louis Meintjes, Sør-Afrika (UAE) 2.58, 3) Pierre Latour, Frankrike 3.28. Lag:

1) Sky 127.28,25, 2) AG2R 7.12, 3) Astana 26.17.

Historiske Kittel

Tyske Kittel viste nok en gang at han er feltets raskeste – og sterkeste rytter – i det han utklasset konkurrentene i den slake motbakkespurten inn til Bergerac.

– Jeg kan ikke tro det. Dette var (seier) nummer fire. Jeg er så glad. Laget jobbet knallhardt... Ja, jeg er nesten målløs, sa Kittel, som nå er den mestvinnende tyskeren i Tour de Frances historie.

– Selvfølgelig betyr det noe for meg. Jeg trodde aldri at jeg skulle sykle Touren. Jeg drømte om å bli proff, men at jeg skulle stå her med disse seirene, er nesten uvirkelig, avsluttet Kittel.

Yoann Offredo (FDJ) gikk nærmest umiddelbart i brudd på dagens etappe fra Perigueux til Bergerac. Han fikk etter hvert med seg Élie Gesbert (Fortuneo), og duoen hadde på et tidspunkt mer enn fem og et halvt minutt ned til feltet.

Les også: Porte snakker ut etter skrekkfallet: – Jeg var heldig

Boasson Hagen nummer ti

Men etappen var av det forholdsvis flate slaget, og spurtlagene hadde som ventet full kontroll på situasjonen. Med drøye syv kilometer igjen av etappen ble bruddet spist opp, og det hele endte dermed opp med massespurt i Bergerac.

Edvald Boasson Hagen kom i mål som nummer ti.

– Det er alltid hardt etter en hviledag, sa sportsdiretør Douglas Ryder i Boasson Hagens lag, Dimension Data, til et samlet pressekorps.

– I morgen er en ny dag og en ny mulighet for Edvald, sa Ryder, som understreket savnet av opptrekker Mark Renshaw.

Australieren rakk ikke tidsfristen på søndagens etappe og er ute av årets ritt.