BERGERAC (VG) Nok en gang kunne ingen hamle opp med Marcel Kittel (29). Tyskeren, i den grønne trøya, vant sin fjerde etappeseier i år. Alexander Kristoff ble nummer fem.

– Marcel Kittel er et råskinn, sa Kristoff til TV 2 etter å ha trillet i mål. Han kunne ikke gjøre noe med den suverene tyskeren.

Farten de siste kilometerne var høy og feltet slet med å holde følge med spurtlagene. Gjennom to vanskelige 90-graders svinger lå Katusja og Alexander Kristoff i tredje posisjon, men på oppløpet hadde ikke nordmannen nok å fare med.

– Vi kjørte veldig bra. Problemet var at en foran kjørte for fort i svingen, og da måtte vi bremse. Jeg frykter at de bak kom inn på oppløpet med høyere fart. Egentlig var det helt som jeg hadde planlagt. Jeg vet ikke helt hva som gikk galt, og jeg følte meg bra, men alt må klaffe her tydeligvis, sa Kristoff til TV 2.

Hushovd: – Kristoff er ikke like skarp som han var

Tyske Kittel viste nok en gang at han er feltets raskeste – og sterkeste rytter – i det han utklasset konkurrentene i den slake motbakkespurten inn til Bergerac.Yoann Offredo (FDJ) gikk nærmest umiddelbart i brudd på dagens etappe fra Perigueux til Bergerac. Han fikk etter hvert med seg Élie Gesbert (Fortuneo), og duoen hadde på et tidspunkt mer enn fem og et halvt minutt ned til feltet.

Men etappen var av det forholdsvis flate slaget, og spurtlagene hadde som ventet full kontroll på situasjonen. Med drøye syv kilometer igjen av etappen ble bruddet spist opp, og det hele endte dermed opp med massespurt i Bergerac.

Edvald Boasson Hagen kom i mål som nummer ti.

