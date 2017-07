Kittel bryter Tour de France

Marcel Kittel (29) ledet Tour de Frances poengkonkurranse, men etter velt på den 17. etappen må han bryte.

Bare 20 kilometer ut i den første etappen havnet Kittel i en massevelt. Det gikk utover sykkelen som måtte byttes ut, før han kom seg på igjen. Likevel var det tydelig at Kittel hadde trøbbel, med ødelagt trøye og skrubbsår på både bein og armer.

Tyskeren ble bandasjert og måtte skifte en sko, før han kom seg opp igjen i hovedfeltet.

Men omtrent i det 100 kilometer var unnagjort av onsdagens etappe, mens det fortsatt var drøyt åtte mil igjen, måtte tyskeren bryte årets Tour de France.

Tyskeren har vunnet fem av etappene i år, og har vært i strålende form.

Kittel hadde den grønne trøyen, men nå mister Quick-Step den ledelsen til Team Sunweb og Michael Matthews som var like bak.

Matthews forsprang til Andre Greipel og Alexander Kristoff er så stort, at dersom Matthews kommer i mål på søndagens avslutningsetappe vil han vinne den grønne trøya.

Også Kristoff gikk i bakken tidlig i onsdagens ritt. Han haltet ut av veien med smerter i høyrebeinet, men kom seg på sykkelsete etter hvert.

Til søndagens etappe i Paris var Kittel den største favoritten for mange, men med hans forfall øker dermed sjansen for at en annen kan ta spurten på Champs Elysee. Kanskje Edvald Boasson Hagen eller Alexander Kristoff endelig kan komme først i mål etter flere nesten-forsøk.

Sist gang Norge vant en etappe i Tour de France var i 2014.

Sist en rytter brøt Tour de France iført den grønne poengtrøya var i 2005. Da var det belgiske Tom Boonen som måtte tåle den lite hyggelige opplevelsen. Den estlandske spurtkanonen Jan Kirsipuu er blant et knippe andre ryttere som også har gjort det samme.

