En drøy uke etter sykkelfesten i Bergen er det mange spørsmål rundt økonomien til sykkelforbundet. Nå ønsker leder i Region Sør, Terje Johnsen, et oppvaskmøte med sykkelpresidenten.

Bakrusen har for alvor inntatt sykkel-Norge etter folkefesten i Bergen. Ifølge sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen er ikke det endelige regnskapet ferdig før i 2019. Men alt tyder på at tallene blir røde.

Nå har lederen for Region Sør, Terje Johnsen, bedt om et krisemøte for å få klarhet i hvordan det faktisk står til med økonomien i Sykkelforbundet etter VM-festen.

Kommentar: Hatteparaden er ikke heldig

– Tre andre regioner og jeg har snakket sammen om at vi ønsker dette møtet ganske snart og der må vi få lagt alle fakta på bordet, sier Johnsen til VG.

– Hva ønsker dere å få klarhet i på dette møtet?

– Mest mulig av økonomien. Det er ekstremt viktig. Det er klart at det blir en liten ryddejobb, så vi ønsker klarhet i hvem som gjør denne ryddejobben. Vi må få klarhet i økonomien så langt det lar seg gjøre, og da må alle kortene på bordet.

Helsetilsynet: – Største skandalen siden Sudbø-saken

Tiedemann Hansen bekrefter overfor VG at han har vært i kontakt med flere regionledere om et mulig møte, men at ingenting er bestemt på nåværende tidspunkt.

– Vi skal ha et telefonmøte med styret i Sykkelforbundet nå i kveld, og der vil det bli tatt en avgjørelse om vi skal kalle inn til et regionledermøte, sier Tiedemann Hansen.

Se også: Vil ikke si hvor stort underskuddet blir

Ikke full kontroll på utgiftene

Johnsen hevder det er bred uro i Sykkel-Norge etter at VM-budsjettet på 136 millioner kroner sprakk. Deler av underskuddet skyldes at forbundet ikke sikret seg mot endringer i euro-kursen. I tillegg kom økte utgifter i forbindelse med sikkerheten og veinettet på toppen av det hele.

Johnsen frykter at et eventuelt underskudd vil gå ut over den sportslige satsingen.

– Vi vet ikke om underskuddet blir 20 millioner kroner, om det blir større eller mindre, det har vi ingen anelse om, sier Johnsen og legger til at han reagerer på mangelen på informasjon fra presidenten i etterkant av VM.

– Han (Tiedemann Hansen) har ikke egentlig svart så veldig mye for seg. En ting er at per dags dato så er kanskje ikke alle resultater klare, men sånn som han har svart for seg så virker det ikke som det er noen kontroll i det hele tatt. Og det syns jeg er uheldig. Noe må de jo kunne si.

Les også: Startet kronerulling etter Bergen-VM

– Jobber med tiltak

Tiedemann Hansen sier at Johnsens uttalelser får stå for Johnsens regning. Men sykkelsjefen sier seg enig i at forbundet ikke har fullstendig kontroll på alle utgifter på nåværende tidspunkt.

– Det er masse provisjoner og andre inntekter fra underleverandører som vi ikke har oversikt over, så nei, det har vi ikke hundre prosent kontroll på.

Likevel lover sykkelpresidenten at den sportslige satsingen alltid vil ha førsteprioritet.

– Vi jobber med tiltak for hvordan vi skal løse dette neste år. Vi er allerede inne i budsjettprosessen for neste år. Men det sportslige har alltid prioritet, sier Tiedemann Hansen.

Han sier at forbundet vurderer flere løsninger for å spare inn økonomien og tillegger at muligheten for å droppe Europamesterskapet for elite er et av scenarioene. Presidenten legger til at junior- og U23-ryttere vil ikke bli berørt av en slik løsning.

Kommentar: Bakrusen burde vært unngått