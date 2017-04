Idretten tar farvel med Scarponi: – Smilet ditt vil bli savnet av hele sportsverdenen

Det plutselige dødsfallet til syklisten Michele Scarponi (37) har sjokkert en hel idrettsverden. Hans smittende humør og hans mange treningsøkter med en papegøye(!) er noe av det sykkelverden vil huske ham for.

Lørdag morgen omkom Michele Scarponi etter at syklisten krasjet med en varebil. Klatrespesialisten, som vant en etappe i Giro d'Italia i 2011, var ute og trente ved sitt hjem i Filottrano i Italia da han frontkolliderte med en varebil.

Det var bare en drøy uke etter at han vant en etappe i Tour of the Alps, og bare noen timer etter at han selv la ut denne tweeten:

Her skriver Scarponi at han ønsket å ta med to ledertrøyer hjem til barna sine etter Giro d'Italia. «Selv om det bare er for en dag, har jeg tenkt å ha med to rosa ledertrøyer fra Giroen hjem», sto det i hans siste Twitter-melding.

Bakgrunn: Sykkelstjerne døde på treningstur

Sykkelekspert Johan Kaggestad var sjokkert da han hørte om nyheten.

– Dette var veldig triste nyheter. Han har vært en av Italias aller beste etapperyttere og en veldig viktig brikke for Astana, sier Kaggestad til VG.

Blir hyllet i sosiale medier

I sosiale medier blir syklisten hyllet av store sykkelnavn fra hele verden. Scarponi vokste opp i Jesi, en italiensk by som ligger nær Ancona på Italias østkyst. Fotballklubben Bologna FC 1909 la ut følgene melding på Twitter lørdag formiddag:

Den tidligere lagkameraten Vincenzo Nibali skrev «Jeg har ikke ord, min venn», mens Sky-syklist Geraint Thomas er knust over beskjeden om syklistens bortgang:

Også Giro d'Italia, som starter 5. mai, var i sorg over den tidligere etappevinnerens bortgang:

Trente med papegøye

En av filmene som har florert i sosiale medier etter Scarponis bortgang er hans mange treningsøkter med en papegøye(!).

Ifølge sykkelsiden Velonews skal papegøyen hete Frankje the Macaw og være en papegøye som holder til i området til Scarponi.

– Først og fremst er ikke Frankje min papegøye. Han flyr fra hus til hus og flyr innom alle vinduene som er åpne. Alle vet hvem han er, sa Scarponi i november.

Scarponi signerte med Astana i 2014, en klubb med lyseblå drakter. Det er lik farge som Frankje.

– Jeg vet ikke om han trodde at vi tilhørte samme lag, fordi fargene på min Astana-drakt er lik som hans fjær. Han er komfortabel rundt meg, sa syklisten, som tilføyde at han hadde oppimot 100 filmer til med Frankje som han ikke har publisert.