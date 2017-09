Hjelperytteren tok gullet på fellesstarten - norsk 19-åring på syvendeplass

BERGEN/OSLO (VG) Chantal Blaak (27) gikk i bakken tidlig på fellesstarten, men likevel vant hun fellesstarten.

– Jeg kan ikke tro det. Alt skjedde i dette løpet. Når jeg krasjet tidlig hadde jeg mye smerte og jeg tenkte det var over. Jeg tenkte at jeg kunne prøve å komme tilbake og prøve mitt beste, men jeg tenkte aldri at jeg skulle vinne dette, sier verdensmester Blaak til TV 2.

Tross at hjelperytteren Blaak veltet i løpet sikret hun seg gullet etter en imponerende avslutning på løpet. Hun kjørte fra seks andre med 10 kilometer igjen omtrent - deriblant Nederlands to store favoritter Anna Van der Breggen og Annemiek Van Vleuten.

– Jeg fulgte hjertet mitt. Dette er et eventyr. Jeg kan ikke tro dette, sier Blaak.

27-åringen holdt helt inn og sikret gullet med god margin ned til Katrin Garfoot som tok sølvet foran danske Amalie Dideriksen. Annemiek Van Vleuten og Katarzyna Niewiadoma havnet like utenfor pallen.

Andersen imponerte



Norske Susanne Andersen (19) ble nummer syv på imponerende vis rett foran hjuet til Anna Van Der Breggen.



– Jada! Jeg er veldig fornøyd med løpet og alt. Det bruser over. Det var helt sykt å sykle her, sier Andersen mens hun må ta til gledestårer i intervju med TV 2.

Hun prøvde et lite rykk omtrent halvveis i rittet og fikk sykle litt i fred foran i solskinnet i Bergen. Det angret hun litt på etter sitt første senior-VM. Det kostet krefter senere i løpet.

– Det var et lite kamikaze-angrep. Jeg angrer litt på det. Det er ikke mye som skal til før jeg kunne tatt det gullet her. Jeg er litt skuffet siden det kunne blitt enda litt bedre, sier Andersen etter målgang.

– Aldri før har vi vært så glad for en syvendeplass, jublet Christian Paasche, TV 2-kommentator.

Heine i bakken



Vita Heine havnet på 28. plass etter at hun prioriterte å hjelpe Andersen opp i spurten.



Foruten at Vita Heine hadde en velt var den første delen av fellesstarten veldig udramatisk. Halvveis ut i det 152,8 kilometer lange rittet satte Susanne Pedersen fart. I det hun passerte Bryggen i det fantastiske været i Bergen fikk hun en luke på 10-15 sekunder ned til hovedfeltet.

Like etterpå ble Ingrid Moe tatt ut av løpet. Før nederlandske Amy Pieters kjørte inn Andersen og mens nordmannen slapp seg ned i hovedfeltet, fikk Pieters med seg Rachel Neylan fra Australia og Hannah Barnes fra Storbritannia.

Da tempo ble satt opp fikk Kathrine Aalerud og Emilie Moberg trøbbel, og måtte sleppe seg bak hovedfeltet. Rundt 65 kilometer før mål var det et velt i hovedfeltet. Verst ut gikk det over amerikanske Meghan Guarnie som ikke maktet å komme fram i teten etterpå.

De tre i brudd fikk selskap av Elinor Barker med 50 kilometer igjen, men hovedfeltet var aldri særlig langt bak og tok dem igjen med to runder igjen. Vita Heine prøvde et lite støt 35 kilomter før mål - uten at hun klarte å riste av seg noen.

20 kilometer før mål satt Hannah Barnes, Audrey Ragot Cordon og Chantal Blaak i et brudd 20 sekunder foran hovedfeltet som holdt seg kalde. Med 10 kilometer igjen syklet Anna Van der Breggen, Annemiek Van Vleuten, Katrin Garfoot og Katarzyna Niewiadoma dem inn. Blaak prøvde seg med et nytt støt og det holdt inn.

Blaaks beste plassering i VM-sammenheng tidligere, utover gullet på lagtempoen under åpningsdagen, var en 14. plass fra 2014.