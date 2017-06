Heine forsvarte NM-gullet foran tårevåt Lorvik

LÅNKE (VG) Ingrid Lorvik (31) kjempet en umulig kamp mot overmakten, da Team Hitec-toget satte på gassen.

Ingrid Lorvik (31) ble en ensom svane i kamp mot overmakten, da Norges beste landeveissyklister rullet inn på oppløpet under NM-fellesstarten i Lånke.

Med seg hadde hun Team Hitec-rytterne Katrine Aalerud (22) og Vita Heine (32). Bak jaget ytterligere to Hitec-syklister.

– Ja, huffameg, sier Aalerud til VG, når hun blir spurt om Lorviks kamp mot overmakten.

Aalerud og Heine lot Lorvik gjøre jobben de siste 20 kilometerne, mens de håpet lagvenninnene Miriam Bjørnsen og Susanne Andersen skulle komme opp. Det greide de ikke, og noen få hundre meter før mål rykket Heine fra de andre.

Hun spurtet inn til gull og beholder den norske mestertrøyen, mens Aalerud tok sølvet foran en svært skuffet Lorvik.

IKKE BESTEMT SEG: Landslagssjef Carl Erik Pedersen vil ikke dele ut VM-plassene ennå. Foto: Petter Fløttum , VG

– Akkurat nå er det fryktelig surt. I NM er det seier som gjelder. Jeg har tredjeplasser fra før, så jeg samler ikke på det, sier en tårevåt Lorvik få minutter etter at hun har trillet inn til bronse.

– Det går nok over, men det store målet var å få gull. Og det er noe spesielt når det er NM på hjemmebane, fortsetter den tydelig skuffede bronsevinneren.

Heine: Startet sykkelkarrieren som 26-åring

– Lorvik var sterkest

Gullvinner Heine roser sin trønderske konkurrent etter den innbitte kampen.

– Hun var veldig sterk i dag. Det er det beste jeg har sett av Ingrid hittil, så det var en velfortjent bronse. Jeg skjønner at hun var skuffet, sier hun.

Det samme gjør landslagssjef Carl Erik Pedersen.

– I dag var Lorvik den sterkeste. Det er det ingen tvil om. Det var de tre sterkeste i front, men Hitec kjørte taktisk, sier han til TV 2.

Aalerud innrømmer at de gjorde alt de kunne for å unngå at seieren gikk til CK Victoria-rytteren.

– Det er viktig at trøyen går til laget. Det er det samme hvem som tar den, bare den blir i laget, sier hun.

Syklet for VM-plasser

NM er en svært viktig arena for å sikre seg én av de fem eller seks norske plassene til VM i Bergen til høsten.

Landslagssjef Pedersen mener gode NM-prestasjoner er viktig for syklistene som vil til VM, men ikke alt.

– Det er det første løpet i år hvor alle er samlet, og så er det en tøff profil som kan sammenlignes med Bergen. Så vi ser hvem som har den kapasiteten, sier han.

Pedersen har likevel ingen planer om å dele ut VM-plassene ennå.

– Det er andre ting som spiller inn også: Hvordan de kjører i større felt internasjonalt, og hvordan vi skal sette sammen laget, sier han,

Gullvinner Heine er likevel klar på at bronsevinner Lorvik viste VM-takter i Lånke.

– Ja, absolutt. Og jeg tror hun har lyst til å vise at hun fortjener en VM-plass, sier hun om konkurrenten.

Les også: Forbundet skremmer jentene bort

Senere søndag sykler herrene landeveisritt. Under kan du se video fra Kristoffs største seier i 2017.