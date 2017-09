Halvorsen kan vinne VM-gull i dag: – Går ikke i «Edvald-fellen»

BERGEN (VG) Kristoffer Halvorsen (21) blir spådd å være «den neste store» i norsk sykkelsport. I dag kan han vinne sykkel-VM for andre året på rad.

Det gjør sørlendingen med en fersk kontrakt fra Team Sky i bagasjen.

Det er storlaget der Edvald Boasson Hagen (30) nøt stor respekt – men også mistet «piffen» etter å ha fått jobben som mangeårig hjelperytter i Tour de France. Kritikerne mente Boasson Hagen ble ødelagt i Sky.

Nordmannen byttet omsider lag for å komme tilbake dit han er i dag. Spurtfenomentet Mark Cavendish passet heller ikke inn i det britiske storlaget.

– Cavendish var den største stjerna i sporten og måtte plutselig sette seg på sidelinjen fordi laget skulle vinne Tour de France. Det er ikke sånn for min del. Ingen sykler Tour de France de tre første årene som proff. De årene handler om mer enn Tour de France, sier Kristoffer Halvorsen til VG.

Vant i Qatar



Det har gått ett år siden spurteren vant U23-VM i Qatar. I Norge har bare Kurt Asle Arvesen og Sven-Erik Bystrøm gjort det tidligere.

I dag har Halvorsen ambisjoner om et nytt mesterskapsgull, denne gangen i Bergen. Det samme har Boasson Hagen i seniorklassen om to dager.

– Team Sky ønsket nok at Edvald i større grad skulle bli en sammenlagtrytter. Men jeg føler at Edvald var vanvittig god i hele perioden i Sky. Jeg føler ikke at han gikk i en «felle», men alt går opp og ned. Til slutt følte han vel at det var naturlig med et lagbytte, sier Halvorsen – også kalt «Doffen».

Han er mer en ren spurter enn hva Boasson Hagen har vært.

– Er du «den neste store» i norsk sykkelsport?

– Jeg har også lyst til å vinne Sanremo og Flandern, men jeg sitter ikke å tenke på dette. Jeg føler riktignok at muligheten er der, og da handler det om å gjøre den rette jobben. Så jeg har jo lyst til det, sier 21-åringen.

Flytter til Spania

Han er fri og frank, og flytter snart til den spanske byen Girona for å få bedre treningsforhold. Arbeidsgiveren vil ikke lenger være det norske laget Joker-Icopal.

– Om Kristoffer gjør alt riktig, har han en stor fremtid. I Sky vil han få verdens beste støtteapparat rundt seg, så nå er alt opp til ham selv. Når han blir enda sterkere og bedre enn hva han er i dag, så kan han bli rimelig stor. Det gjelder bare å holde fokuset, mener sportsdirektør Gino van Oudenhove i Joker-laget.

– Men er Team Sky riktig valg?

– Hadde du spurt meg for to-tre år siden, så hadde jeg sagt nei. Men jeg har pratet en del med dem og nå finnes det ikke et bedre sted for utvikling av unge ryttere, mener han.

Johan Kaggestad er enig. Også han hyller valget av Team Sky.

– Fremtiden hans er veldig lys, sier TV 2-profilen.

– Er han den neste store i norsk sykkelsport?

– Ja, jeg tror det. Han kommer til å vinne sykkelritt.

Karrieren har imidlertid ikke vært noen dans på roser. I 2014 måtte Halvorsen gi opp all trening i åtte måneder etter å ha blitt rammet av en virussykdom.

Veien tilbake var lang og preget av hard jobbing.

– Halvorsen kunne knapt bevege seg fra senga og ned til postkassen uten å bli sliten. Det er mildt sagt imponerende å komme tilbake og vinne VM etter en slik sykdom, mener Kaggestad.

Utrent



«Doffen» var direkte utrent da han kom tilbake fra sykdom og banket på døra hos norske Joker Icopal. Det hadde blitt for mye PC-spilling og «det gode liv», innrømmer han i dag – med et smil om munnen.

I dag handler alt om å karre seg over den såkalte «laksebakken» i U23-VM. Den skal rytterne sykle ti ganger før målgang i Bergen i ettermiddag.

Halvorsen tror selv han er sterk

nok til å sitte god med opp stigningen. Sjefen i Joker-laget er mer skeptisk etter å ha kjørt løypa i går.

– Jeg tror det blir vanskelig. Kristoffer må ikke bar en superdag, men enda mer enn det. Denne løypa er hard og mer uoversiktlig enn i Qatar, der han vant i fjor. Det er mange som er tjent med at en spurter som Doffen ikke sitter med over bakken den siste gangen. Men det er ikke umulig, sier Gino van Oudenhove.