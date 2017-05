Både Edvald Boasson Hagen (30) og U23-verdensmester Kristoffer Halvorsen (21) kjempet hardt i spurten, men først over streken var nederlandske Dylan Groenewegen (23)

Boasson Hagen klarte ikke å gjenskape gårsdagens seier på den første etappen av årets Tour of Norway. På oppløpet ble 30-åringen slått av to unggutter.

– Jeg er litt skuffet nå, sa Halvorsen til TV 2 mens han kjempet mot pusten.

Halvorsen hang på hjulet til Boasson Hagen på oppløpet og så ut til å ha større fart enn Groenewegen. Men målstreken kom akkurat et par meter for tidlig for Halvorsen.

21-åringen slo i styret og kom med et par gloser, tydelig misfornøyd med å kun bli nest best.

– Andreplass ... Det er veldig dårlig, men sånn er det, fortsatte Halvorsen til kanalen.

I FORM: Kristoffer Halvorsen vinner Handzame Classic i Belgia tidligere i mars. Foto: David Stockman , AFP

– I sykling handler det om å vinne å ikke bli nummer to. Men jeg fikk revansjert litt fra i går.

Den 194 kilometer lange etappen fra Eidsvoll til Brumunddal var av det regntunge slaget. Flere forsøkte i de siste bakkene før målgang, men feltet samlet seg før oppløpet, som ble en ren spurtduell.

– Det var en veldig god prestajson av laget, men regnet gjorde det vanskelig, sa etappevinner Groenewegen til TV 2.

23-åringen ble nederlandsk mester i fjor for senior og ble nummer to i Dubai Tour i slutten av januar.

– Jeg fikk et godt opptrekk, og da hadde jeg mulighet til å vinne.

Boasson Hagen beholder sammenlagtledelsen i rittet med seks sekunder og sykler også i morgen i den gule ledertrøya.

PS! Fredagens etappe er småkupert de 192 kilometerne fra Hamar til Lillehammer.

Resultatliste 2. etappe

1) Dylan Groenewegen, Nederland (LottoNL) 4.49.53, 2) Kristoffer Halvorsen, Norge (Joker) samme tid, 3) Edvald Boasson Hagen, Norge (Dimension Data) s.t., 4) Tom van Asbroeck, Belgia (Cannondale) s.t., 5) André Looij, Nederland (Roompot) s.t., 6) Leigh Howard, Australia (Aque Blue) s.t., 7) Daniel McLay, Storbritannia (Fortuneo) s.t., 8) Alexander Porsev, Russland (Gazprom) s.t., 9) August Jensen, Norge (Coop) s.t., 10) Mitchell Docker, Australia (Orica) s.t.