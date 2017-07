Dobbelt fly-trøbbel etter historisk EM-medalje

Gunn Rita Dahle Flesjå (44) ble offer for dobbelt fly-trøbbel da hun sammen med ektemann og trener Kenneth (39) skulle ha feiret sin 30. internasjonale medalje på vei til verdenscupen i Canada.

– Dette er den brutale delen av å være idrettsutøver, sier Gunn Rita Dahle Flesjå til VG over telefon fra flyplass-loungen for dem med ekstraordinært fordelskort – i München.

Mens hun og Kenneth mandag formiddag egentlig skulle ha sittet på et fly til Canada – og verdenscupen i Mount-Sainte-Anne (40 km nordøst for Quebec City) søndag – sammen med sønnen Bjørnar (8), mor og far og teknisk trener, Sondre Norland.

Nå håper de to å være med på neste flight til samme sted. Den går tirsdag formiddag fra Kastrup, 24 timer senere enn den OL-gullvinneren og ektemann Kenneth hadde planlagt å være med.

RYKKET OPP: Gunn Rita Dahle Flesjå lå på 4. plass, men tok seg inn på pallen i finishen - bak Ukrainas Jana Belomojina og sølvvinner Linda Indergand fra Sveits. Foto: , Privat

Kansellert til Kastrup

Årsaken er bokstavelig talt lang og kronglete.

Etter at Gunn Rita Dahle Flesjå hadde vunnet EM-bronsemedaljen i terrengsykling på rundbane i Italia søndag, ble nemlig flyet deres fra Milano til København kansellert. Verdens mest kjente terrengsykkel-par lot seg imidlertid ikke stoppe. De satte seg i bilen for å kjøre til flyplassen i München, for å rekke morgenflyet derfra til København - og mandagens forbindelse til Canada.

– Vi kjørte så å si i ett fra rett før midnatt. Med noen kaffestopp var vi i München rundt klokken 05.00 (mandag), forteller Gunn Rita Dahle Flesjå.

So far so good.

Men så var det syklene, da.

Først skulle det gå greit. Beskjeden fra personalet bak innsjekkingsskranken var til og med at de ville slippe å sjekke dem inn på nytt i København.

Kontrabeskjed: Det var likevel for sent å få det til.

Så nå, etter nye billettbytter, venter de på at flyet fra München til København skal lette i ettermiddag (med syklene i lasterommet). På spørsmål om hva 24 timer forsinkelse, forutsatt at flighten til Canada tirsdag er i rute, vil bety, svarer Gunn Rita Dahle Flesjå at det «fort vil gå ut over restitusjonen».

– Det kan bli vanskelig å være med å kjempe blant topp tre i Canada. Men vi har vært der mange ganger før og kjenner løypa godt. Dessuten er alt som kommer nå pluss-pluss og bonus, sier Dahle Flesjå – som også ble nummer tre i maraton-VM i juni – med tanke på at sesongen hittil har svart til forventningene.

Gunn Rita Dahle Flesjå Født: 10. februar 1973, i Stavanger. Meritter (utvalg): OL-gull: Athen 2004. Verdensmester rundbane: 2002, 2004, 2005, 2006 Verdensmester maraton-sykkel: 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2015 Europamester rundbane: 2002, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012 Europamester maraton-sykkel: 2006, 2009 Verdenscupen sammenlagt: 2003, 2004, 2005, 2006 Antall seiere i verdenscupen: 29 * 2017: VM-bronsemedalje maraton og EM-bronsemedalje rundbane i terrengsykling

Og mer enn det.

Store tidsforskjeller

– Det er fantastisk at vi kanskje kan få med oss to VM til denne sesongen, sier hun.

Forbeholdet «kanskje» gjelder VM i Bergen. Norges uttak til landeveisrittet 23. september kommer etter den internasjonale kvotefordelingen 15. august. Ifølge sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund, vil Norge få tildelt fem til seks plasser på kvinnekvoten.

Gunn Rita Dahle Flesjå har ikke fått klarsignal. Får hun det før avreise til rundbane-VM i terrengsykling 5. til 10. september, blir også landeveissykkelen med i bagasjen til Australia.

– Jeg er klar til Bergen. Om jeg blir tatt ut får tiden vise. Skulle jeg få et signal om at jeg er klar, tar jeg den selvfølgelig med (til terreng-VM i Cairns), bekrefter hun.

Hun og Kenneth reiser av hensyn til tidsforskjellen fra verdenscupfinalen (terreng) i Italia hele 14 dager før VM-start rundbane (terreng) i Australia. I henhold til planen skal de være tilbake i Norge 12 dager før VM-landeveisstart i Bergen.

For to uker siden skulle Gunn Rita Dahle Flesjå teste landeveisformen i Thüringen Rundt. Sykdom hindret henne i å fullføre etapperittet. Hun «satt» i første pulje under de tre etappene hun gjennomførte, og «det kjentes greit» selv om hun følte seg tung i kroppen og «tett i pappen».

Boarding?

– Etter 2. plassen i verdenscupen i Lenzerheide (Sveits) var jeg bra kjørt. Det var min tiende konkurranse i løpet av ti helger. Kenneth ble syk først denne gangen, forteller Gunn Rita Dahle Flesjå.

Før maraton-VM uttalte hun til VG at Ladies Tour of Norway 17. til 20. august kunne være aktuelt å starte, hvis hun gjorde det bra i etapperittet over syv dager i Thüringen. Nå stiller hun seg mer avventende til det – mens hun og Kenneth sitter og venter på «boarding» Canada.