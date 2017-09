Gunn-Rita Dahle Flesjå (44) ble ikke tatt ut til VM i Bergen. Nå fyrer hun løs mot sykkelforbundet, som hun mener ikke har begrunnet vrakingen.

I et lengre innlegg på sin egen blogg hos Merida forteller den norske sykkeldronningen om skuffelsen over å ha blitt vraket til Bergen-VM - og fyrer samtidig løs mot ledelsen i Norges Cyckleforbund (NCF).

– Ikke ønsket i Bergen

– Helt frem til 1. september så var jeg en sterk kandidat for Bergen og var visstnok på listen for de ni jentene som skulle innmeldes til UCI. Den ble endret i siste liten og så langt har jeg ikke fått helt klarhet i hvem som gjorde den endringen og hva begrunnelsen er for at jeg ble tatt bort! skriver Norges kanskje største profil på to hjul gjennom tidene.

Hun legger til at hun har hatt «tett samarbeid» og «god dialog» gjennom hele året med sportssjef Hans Falk og landslagssjef Eddy Knudsen Storsæter - og «fått klart inntrykk av at de ønsket å ha meg med til Bergen».

– Likevel er jeg ikke tatt ut til å representere Norge i VM. Det har ingenting med at jeg ikke er god nok. Det er rett og slett begrunnet i at jeg ikke er ønsket der, hevder hun.

Det var den 11. september at de siste jentene ble plukket ut til Bergen-VM, og landslagsleder Carl Erik Pedersen forklarte uttaket overfor sykkelforbundets egne hjemmesider på følgende vis.

– Ut ifra en helhetsvurdering har vi kommet frem til at dette er det beste og mest komplette laget, sier han om det norske laget som består av Vita Heine, Emilie Moberg, Susanne Andersen, Katrine Aalerud, Ingrid Moe og Stine Borgli.

Les også: Her er det norske herrelaget i sykkel-VM

– Mangel på respekt

Dahle Flesjå, som akkurat er kommet hjem fra VM på terrengsykling i Australia, skriver at hun fikk vite om vrakingen to dager før konkurransen, og det etter at TV 2 kontaktet henne.

– I etterkant har jeg fått vite at jeg stod heller ikke oppført på listen som en av de 9 rytterne som ble sendt inn til UCI i slutten av august! Den fristen var 3. eller 4. september og da kunne jeg i det minste fått en mail eller telefon [av] Hans eller Carl Erik, så jeg hadde sluppet av få denne informasjonen via pressen kun 2 dager før min viktigste dag for sesongen, skriver 44-åringen, og fortsetter:

– Noen vil kanskje kalle det en skandale, andre vil si en åpenbar «glipp». Selv synes jeg det er mangel på respekt etter 20 år som profesjonell hvor vi har vunnet hele 30 internasjonale mesterskapsmedaljer for Norge. Dårlig og lite kommunikasjon, samt sviktende lederskap når jeg nå i etterkant sitter på en del mailer og meldinger hvor informasjonen om hva som har skjedd i denne prosessen er sprikende og noe ulogisk.

Dahle Flesjå hadde ikke den beste oppladningen til OL...

Hun mener ledelsen ser på henne som en trussel heller enn en ressurs da hun var med på et ritt i Spania i vår.

– Det som kanskje overrasket meg mest var at også ledelsen så på meg som en trussel heller enn en ressurs. Nå i etterkant så må jeg nok innrømme at det var en gedigen tabbe å tenke landeveg og Bergen. Jeg er naiv og godtroende som person og det kostet dyrt i denne sammenheng, skriver sykkeldronningen.

Les også: OL-vinner skulle sykle Vuelta: Tatt i doping



Legger seg flat angående kommunikasjonen

SPORTSSJEF: Hans Falk i NCF. Foto: Ole Gunnar Onsøien , NTB scanpix

Sykkelforbundets sportssjef, Hans Falk, har full forståelse for deler av kritikken, men tror innlegget også kommer som en konsekvens av at Dahle Flesjå er skuffet over vrakingen.

– Det er bare å legge seg flat hva gjelder kommunikasjonen. Der skulle hun ha fått beskjed via oss da hun ikke lenger var aktuell. Det har vært en intern kommunikasjonssvikt, sier han til VG.

– Men jeg tror egentlig ikke uttaket var så overraskende, for jeg har sett mailutvekslinger mellom henne og Carl Erik, fortsetter Falk.

– Skal være høyt tak

Sportssjefen står på at det er sportslige resultater som ligger til grunn for uttaket, og at Gunn-Rita Dahle Flesjå ikke kan vise til gode nok resultater på landeveien når hun har fått sjansen.

– Det jentene har sagt er at man ikke skal få en plass på laget bare fordi man heter Gunn-Rita. Hadde hun levert strålende resultater, er det ingen som hadde protestert på at hun hadde vært på laget, sier Falk, som ønsker konstruktiv kritikk velkommen.

– Det skal være høyt tak, og den toppidrettskulturen Gunn-Rita kommer inn med, skal vi prøve å ta til oss. Noe annet ville vært tragisk. Jeg opplever ikke at vi sier nei til henne på den måten hun føler det. Det får være hennes opplevelse, og så er det kanskje en skuffelse for at hun ikke er tatt ut som ligger i bunn. Da er man gjerne litt ekstra kritisk til lederne, tror Falk.

Les også: Norsk sensasjonsseier til August Jensen