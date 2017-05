Toalett-trøbbel for Giro-lederen – mistet nesten sammenlagtledelsen

Hva gjør man om man sykler et av verdens største sykkelritt og naturen kaller? Tom Dumoulin (26) vet svaret, men det holdt på å bli et svært kostbart toalettbesøk.

– Jeg fikk problemer og måtte på do. Jeg klarte ikke å holde meg lenger. Det var helt umulig for meg å fortsette, sier Tom Dumoulin i et intervju på Eurosport etter den 16. etappen i Giro d'Italia.

Den nederlandske proffsyklisten Tom Dumoulin har den rosa trøyen i konkurransen Giro d'Italia, og var i ledelsen i den 16. etappen av rittet. Etappen fra Rovetta til Bormio, strekker seg over 222 kilometer, og etter drøye 190 kilometer, var uhellet ute for Dumoulin.

Sammenlagtlederen var to minutter og 41 sekunder foran Nairo Quintana før dagens etappe, et forsprang som nå har blitt redusert til 31 sekunder. Quintana og hans lag, Team Movistar har fått mye kritikk ettersom de bare kjørte fra Dumoulin da uhellet var ute - til manges forbauselse.



I den 15. etappen krasjet Quintana, og Dumoulin ventet. Colombianeren gjengjeldte ikke tjenesten i dag, noe nederlenderen var naturligvis skuffet over.

– Jeg bestemte meg for å fortsette å kjempe da de andre bare kjørte, men, hva tror du jeg følte? Jeg er skuffet, sier han.

For som Dumoulin fikk erfare, det kryr ikke akkurat av toaletter i den vakre italienske naturen. Men må man, så må man.

Kunne blitt kostbart



Med drøye 32 kilometer igjen av etappen, måtte mannen i front hoppe av sykkelen, ta turen ned i veikanten, og la det stå til.

Det kostet ham naturligvis en del tid.



Før toalettpausen var han 1.42 foran den jagende gruppen Quintana/Nibali/Pinot, men etter at han hadde gjort sitt, var han på det meste tre minutter bak. Det var dermed bokstavelig talt motbakke som ventet Dumoulin. Toalettpausen tok han like før siste klatring i etappen.

Etter å ha kommet seg tilbake på sykkelsetet, så han ut til å ta opp kampen, og begynte å sykle seg opp. Tidlig tok han inn ti sekunder på tetgruppen, og på ett stadie var han 1.20 bak.

Det kunne med andre ord blitt et fryktelig kostbart toalettbesøk.

Nektet å gi opp



Vincenzo Nabili vant dagens etappe foran Mikel Landa og nevnte Quintana.

Dumoulin kjempet heroisk etter at han kom seg tilbake på sykkelen, og sluttresultatet kunne vært langt verre. Dumoulin har nå en ledelse på 31 sekunder sammenlagt, etter å ha fullført løpet to minutt og 17 sekund bak Quintana, som fortsatt har andreplassen

I tillegg er han 01.12 foran etappevinner Nibali, og 02.38 foran Pinot.

I kulissene etter løpet, melder Eurosports reporter at Dumoulin og Quintana møtte på hverandre, og at ingen av de ofret den andre et blikk.

Det er heller ikke første gang dette skjer for Team Sunweb-syklisten. Også under fjorårets Giro d'Italia opplevde han akutt magetrøbbel. Da løp han inn i en campingvogn for å gjøre sitt fornødne.

Onsdagens etappe er på 219 kilometer, tre kilometer kortere enn tirsdagens. Den starter i Tirano og ender i Canazei.

Naturligvis har sosiale medier fått med seg den noe oppsiktsvekkende hendelsen.