To ryttere dopingtatt dagen før Giro d'Italia

Italienerne Stefano Pirazzi (30) og Nicola Ruffoni (26) har avlagt positiv dopingprøve. Det bekreftes kun et døgn før begge skulle stilt til start i Giro d'Italia.

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) bekrefter de positive prøvene torsdag. Det skal dreie seg om det samme veksthormonet for begge rytterne.

Pirazzi vant i 2014 den 17. etappen i Giro d'Italia, da han var sterkest i spurten av femmannsbruddet som gikk helt inn.

Ruffoni vant både etappe tre og fire i Tour of Croatia i april 2017. De positive A-prøvene skal stamme fra 25. og 26. april, like etter rittet i Kroatia.

UCI skriver i pressemeldingen at begge har rett til å ta en B-prøve. Sykkelforbundet skriver videre at ettersom to syklister fra samme lag er tatt, risikerer hele Bardiani-laget en utestengelse på mellom 15 og 45 dager.

Begge rytterne har vært en del av Bardiani-laget siden 2013.

