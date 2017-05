Luka Pibernik hevet armene og jublet for etappeseier på dagens etappe av Giro d'Italia. Det var bare ett problem.

Bahrain Merida-rytteren trodde han hadde sørget for en real skrell på den femte etappe av Giro d'Italia. Så innså han at det var 5,9 kilometer igjen til mål.

Pibernik gikk for en real langspurt og kom også først over mållinjen, før sloveneren innså at det var en runde igjen til målgang.

Dermed måtte Pibernik sluke i seg jubelen og sykle videre. Det tok ikke lang tid før han ble hentet inn av hovedfeltet, som hadde full kontroll på avstanden frem til utbryteren.

– Er det mulig? Han gjør det! Nei, nei, nei. Det er en runde til! Åh, det er så pinlig, kommenterte Eurosports Arild Eriksen.

– Radioen fungerte ikke. Vi prøvde å snakke med ham, sa lagkaptein Vincenzo Nibali etter etappen.

I spurten var forhåndsfavoritten Fernando Gaviria suveren. Den colombianske spurteren var tålmodig på den siste etappen og opptrekket fungerte perfekt.

Jakub Mareczko ble nummer to, mens Sam Bennett ble nummer tre. Tyske André Greipel, som har vunnet en rekke etappeseirer i Tour de France, ble nummer fire.

Luka Pibernik trillet på sin side inn til en 148. plass.

Tabben gikk naturligvis ikke uanfektet hen på sosiale medier. Luka Piberniks pinlige tabbe ble den store underholdningen på en ellers forutsigbar etappe.