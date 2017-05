Dumoulin hentet inn forspranget og vant Giro d'Italia på siste etappe

Tom Dumoulin (26) har hatt toalett-trøbbel og mistet den rosa ledertrøya tidligere i Giroen. Men på den aller siste etappen slo nederlenderen grusomt tilbake og vant den 100. utgaven av rittet.

– Jeg har nesten ikke ord. Det var en nervepirrende etappe og jeg var svært nervøs fra jeg våknet opp i morges, sa en overlykkelig Dumoulin i målområdet etter at seieren var et faktum.

Nederlenderen fikk beskjed av sportsdirektør i Team Sunweb, Rudi Kemna, om å ikke ta sjanser i svingene omtrent halvveis i etappen. I det han gikk i mål ble han gratulert med seieren.

– Men så satte jeg meg foran TVen og så at jeg hadde kun tre sekunder å gå på. Da ble jeg forbannet, men det gikk heldigvis til slutt, smilte Dumoulin lettet.

Hektisk sekundstrid

Premissene var klare før den 21. og siste etappen av Giro d'Italia: den klatresterke colombianeren Nairo Quintana hadde 39 sekunder ned til nærmeste utfordrer, Vincenzo Nibali før den snaue tre mil lange tempoetappen som alltid avslutter Giroen.

Men alles øyne var på mannen som bar den rosa ledertrøya i ni dager i årets ritt, Tom Dumoulin (56 sekunder bak). Nederlenderen viste knallform på tempoetappen tidligere i Giroen, der han var raskest av alle over 40 kilometer, og ikke minst to minutter og 23 sekunder foran Quintana.

– Det er lenge siden vi har hatt en så spennende avslutning på en Giro, sa Eurosports kommentator Arild Eriksen underveis da tidsdramaet virkelig dro seg til.

Dumoulin kunne ikke gjøre noe annet enn å stå i målområdet, mens Quintana gampet avgårde på temposykkelen mens han kjempet mot sekundene.

Nederlansk dobbelseier

Men det holdt ikke for colombianeren, selv om han kjørte en tempo over evne. Dumoulin var rett og slett for rask.

Jos Van Emden sørget for dobbelt nederlansk jubel da han vant etappen 15 sekunder foran nettopp Dumoulin. 32-åringen har aldri vunnet en etappe i et større ritt og måtte ta til tårene under seiersintervjuet.

