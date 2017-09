Fullt hemmelighold rundt den norske VM-planen

BERGEN (VG) Hva skjer dersom både Alexander Kristoff (30) og Edvald Boasson Hagen (30) kommer samlet mot oppløpet i søndagens VM-ritt? Det nekter det norske laget å avsløre.

På fredagens pressekonferanse i vestlandsbyen, var det munnkurv rundt spørsmålene som gjaldt detaljert om taktikken.

– Det er ikke noen vits å melde taktikken ut til alle. Tidligere har vi kanskje hatt én taktikk. Men nå er det ikke noe poeng å ta alt i media når vi er på hjemmebane, har favorittstempel og mange følger med oss, sier Edvald Boasson Hagen til VG.

Det er nytt, for i tidligere VM har man ikke holdt noe skjult i forkant.

– I år er vi en av favorittene, og jeg tror valget om å holde taktikken hemmelig er riktig. Tidligere år har jeg lagt merke til at andre vet hva Norge har hatt planer om. Det tar ikke lang tid før en tekst er oversatt fra Procycling.no til Cyclingnews, sier Gabriel Rasch.

Så du denne? Team Sky-klare Halvorsen kan ta gull i dag

Den norske sportsdirektøren jobber til vanlig i Team Sky, men er hentet inn for å støtte landslagssjef Stig Kristiansen under søndagens fellesstart i Bergen.

Tusenkroners-spørsmålet er hvorvidt Alexander Kristoff klarer å henge med opp den såkalte «Laksebakken» (1,5 km. lang) på de siste rundene inn mot mål. Gjør han det, kan man få et scenario der Boasson Hagen og Kristoff må samarbeide på oppløpet – bare et år etter at de to havnet i krangel etter fiasko-samarbeid i Qatar.

– Jeg håper nesten ikke at de kommer inn sammen, sier tidligere proffrytter Dag Otto Lauritzen til VG.

Dersom det likevel skjer, tror han planen er å sykle for Alexander Kristoff i en spurt.

– Det ville vært rart om de ikke gjorde det. For Kristoff er spurteren, mens Edvald er mer allround. Dersom Edvald gjør jobben riktig, kan Kristoff vinne, mens Edvald blir topp fem, sier Lauritzen.

Så du denne? Kaggestad har ombestemt seg: Fortsetter som Tour-kommentator

Planen er uansett klar og tydelig. De to norske kapteinene vet hva de skal gjøre dersom en lang rekke ulike scenarier oppstår.

– Vi har en veldig god plan på hvordan vi løser det. De to er bedre venner enn man tror fra utsiden. De er forskjellige. Heldigvis, for det gir oss ulike muligheter i løpet, sier landslagssjef Stig Kristiansen til VG.

Kristoff understreker at det ikke er snakk om rakettforskning. Han mener selv at han har kapasitet til å klamre seg fast over bakken på den siste runden dersom løpet utvikler seg optimalt.

Så du denne? Polititakling på sykkeltilskuer går verden rundt

Peter Sagan, Michael Matthews og Greg van Avermaet er de farligste konkurrentene, sier han.

– Jeg tror ikke jeg henger med om Van Avermaet stikker i den siste bakken, om han «går» fra bunn av bakken. Da er jeg ikke med over toppen. Sånn sett er jeg avhengig av at løpet går min vei. Edvald har en større sjanse til å henge med over toppen dersom Greg Van Avermaet eller en av de andre støter. Sånn sett har Edvald kanskje en større vinnersjanse, analyserer Kristoff overfor VG.