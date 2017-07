Frustrert Katusha-sjef peker på Kristoff

PAU (VG) Alexander Kristoff (30) var fryktelig skuffet etter en ny nedtur i Tour de France. Hans egen sjef mener problemet er nordmannen selv.

Onsdag kveld tråkket Kristoff inn til en svært skuffende 12. plass i den sørfranske byen Pau.

Det skjer samtidig som han er på utadgående kontrakt i Katusha. Forskjellen på suksess og fiasko kan være flere millioner kroner de neste par årene.

Da Katusha-sjef José Azevedo ble bedt om å oppsummere Tour de France så langt for Alexander Kristoff sin del, trakk portugiseren på skuldrene:

– Det har ikke blitt som vi forventet. Vi kom hit for å vinne etapper. Hittil har vi ikke vært i nærheten. Da kan vi ikke være fornøyd, sier han.

Azevedo gjentok gang på gang at Katusha-laget gjorde en perfekt jobb for Kristoff. Han sa det samme i går, heller ikke da var Kristoff i nærheten av etappevinner Marcel Kittel.

– Hva er det som ikke fungerer?

– Spurten. Laget får ham i god posisjon, men når spurten starten, er han ikke raskere enn de andre, sier Azevedo.

KATUSHA-SJEF: Jose Azevedo. Foto: Audun Braastad , NTB scanpix

– Tenker han for mye på annet enn bare syklingen?

– Spør ham selv, ler Azevdo.

Taus Kristoff



Det var lettere sagt enn gjort onsdag kveld: En fryktelig skuffet Kristoff gikk rett i lagbussen til Katusha. Og der ble han uten å kommentere årets 11. etappe i Tour de France.

Det er svært sjelden til Kristoff å være.

– Selv når han ikke vinner pleier han å gi kommentarer med et smil. Men jeg forstår ham. Han er nok ikke bare skuffet over dagens prestasjon, men han vet også at dette kan være den siste muligheten før Paris (23. juli). Det handler nok mer om det, sier lagets pressetalsmann, Philippe Maertens, til VG.

– Husker du forrige gang Alexander ikke møtte media etter et løp?

– Nei. Det er nok ikke første gang, men det er uhyre uvanlig, sier han.

– Påvirker alt pratet om ny kontrakt?

– Jeg tror ikke det. For i dag ble han låst inne med fire kilometer igjen til mål. Hovedfeltet syklet i 50 kilometer i timen, og han sa at han måtte bremse ned til 10 kilometer i timen. Da var det umulig å komme seg frem i feltet igjen, fortalte Alexander. Ofte skjer slikt på den siste kilometeren, men i dag skjedde det tidligere, sier Maertens.

Har ingen plan B



Katusha har reist til Frankrike med Alexander Kristoff som eneste kaptein. De har ingen plan B. Det gjør også at nordmannen vil fortsette å få tillit under årets Tour de France – på de etappene hvor han har en mulighet.

Lagledelsen tror imidlertid Paris er neste sjanse for 30-åringen fra Stavanger. Andre er uenige, og åpner for flere halvharde etapper fremover.

– Vi kunne sagt at vi satser på Haller eller Zabel siden Alexander ikke vinner, men Alexander er lagets raskeste rytter. Så laget tror på ham. Det er ingen grunn til å endre taktikk, sier Maertens.

Stemningen var litt trykket utenfor bussen til Katusha i kveld. José Azevedo smilte, men skjulte dårlig en tydelig oppgitthet.

– Er det vanskelig å beholde troen på Alex?

– Alex har støtte fra laget. Det er ikke problemet. Atmosfæren i laget er utmerket. Alle gir alt, sier Katusha-sjefen til VG.

En journalist lurte deretter på om Michael Mørkøv burde vært med til Tour de France. Kristoffs gode venn og hjelperytter ble overraskende vraket like før rittet.

– Tror du det er derfor Kristoff ikke vinner en etappe? Se hva Haller og Zabel gjør. Noe mer enn det tror jeg ikke det er mulig å gjøre, svarte Azevedo.

Marcel Kittel vant sin femte etappe i årets Tour de France onsdag. Edvald Boasson Hagen imponerte på nytt i en massespurt, og ble nummer tre.