Jernmannen Chris Froome (32) har vunnet både Tour de France og Vuelta de España i år. Nå kan han bli historisk med en seier under VM i Bergen.

32-åringen sykler sin første øvelse under morgendagens 42,5 kilometer lange lagtempo. Det blir britens første mulighet i VM-uken til å ikle seg en regnbuetrøye som verdensmester. Deretter sykler han den individuelle tempoetappen onsdag og fellesstarten neste søndag.

I et nytt intervju med avisen The Times stiller briten opp splitter naken på sykkelen. Han innrømmer at han blir litt forlegen når han ser seg selv i speilet.

– Jeg registrerer at proporsjonene er merkelige. Tynn i overkroppen og enorme lår. Jeg føler meg litt tåpelig når jeg ser meg selv i speilet, sier han til avisen.

Men Froome har åpenbart knekt koden når det gjelder å bygge den perfekte sykkelkroppen. Han er relativt høy til å være sammenlagtrytter med sine 186 centimeter, og har dermed mer å dra på i oppoverbakkene sammenlignet med konkurrenter som colombianerne Nairo Quintana (166 cm) og Rigoberto Urán (173 cm).

Faksimile: The Times

Likevel avslører han at han gleder seg til å bygge litt muskler på overkroppen den dagen han legger opp.

– Jeg ser frem til å komme meg på styrkerommet når jeg gir meg for å kjøre noe biceps-øvelser og bygge litt på skuldrene for å balansere litt.

Han ble kun den tredje rytteren i historien som seiret i både Tour de France og Vuelta de España samme år, og den første siden Bernard Hinault i 1978. Nå er han kun en seier i Giro d'Italia unna å ha vunnet alle de tre store etapperittene.

Skulle han også vinne fellesstarten om nøyaktig én uke vil han stå igjen øverst på historielisten. Ingen har vunnet VM samme året som de har fullført en «dobbel» i sykkelsporten. Spanske Miguel Indurain kom nærmest i 1993 (vant Giro + Touren), men ble slått av Lance Armstrong under pøsende regnvær i Oslos gater.

Lørdag ble åpningsseremonien avholdt på Torgallmenningen i Bergen foran et yrende folkehav. Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) åpnet sykkelfesten, før de kulturelle innslagene kom på rekke og rad.

Syklistene fikk også testet lagtempoløypen for første gang lørdag. I morgen begynner VM, da med lagtempoen for kvinner og menn som første øvelse.

Den kan du se på TV 2, som starter sine sendinger klokken 11.30 (kvinner) og 15.00 (menn).