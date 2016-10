Enige om den norske gullplanen

DOHA (VG) Alexander Kristoff (29) og Edvald Boasson Hagen (29) har fordelt rollene seg imellom foran VM-rittet i Qatar i morgen.

Én eller to kapteiner på det norske VM-laget i sykkel? Det årlige spørsmålet har dukket opp i år også. Overfor VG var Thor Hushovd denne uken krystallklar på at han ville gått «all in» for Kristoff.

På lørdagens pressemøte i Doha, bekreftet den norske troppen av planen er spikret – et døgn før startskuddet går i utkanten av ørkenbyen:

– Om det blir hardkjør i ørkenen, med sidevind, så kan det bli et hardt løp. Da får Edvald en veldig åpen rolle. For om vi kommer inn på runden og alle er slitne, så kan det bli mindre grupper inn til mål. Da blir det mann mot mann, og vi må være med på det som skjer. Da er det bare bra for oss om Edvald er med på støt fra folk som Greg van Avermaet. Om vi kommer inn med Edvald, Van Avermaet og to andre som Edvald vanligvis slår, så går vi for det, sier Alexander Kristoff til VG.

Dersom det hele virker å ende med samlet massespurt, slik de fleste tror, er derimot situasjonen en helt annen.

– Edvald blir da den siste opptrekkeren min, og skal starte spurten tidlig. Han er en av de sterkeste på det. Jeg tror vi stiller sterkt om det blir samlet spurt, sier Kristoff.

– Thor Hushovd nevner deg ikke blant favorittene i VM?

– Jeg er blant dem som kan vinne, men jeg er ikke den største favoritten. I feltet finnes det folk som normalt er raskere: Greipel og Greipel. Mark Cavendish var god i Tour-en i går. Jeg er ingen soleklar favoritt, nei.

Så du denne? Hushovd: – Kristoff er ikke VM-favoritt

Gladlaks

SOLKREM: Alexander Kristoff og de andre rytterne smører seg før trening i Doha. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Kristoff – og de åtte andre rytterne – ble bedt om å servere norske journalister laks som en sponsorgimmick lørdag morgen.

Det litt klamme stuntet ble tatt med et smil: Kristoff er sedvanlig avslappet og rolig foran et av årets største mål søndag ettermiddag.

Det samme må kunne sies om Edvald Boasson Hagen. Han imponerte ikke på VM-tempoen tidligere denne uken, men viste derimot god form i ritt før årets mesterskap.

– Alex er den som har spurtet best i de fleste løpene i år. Jeg hadde en god avslutning i Eneco og de løpene vi har kjørt i den senere tid, men han har jevnt over vist at han posisjonerer seg bedre i spurter. Så det er han som er kapteinen om det blir spurt. Da må jeg kjøre opptrekk for ham, sier Dimension Data-rytteren til VG.

Så du denne? Kristoffer (20) vant U23-VM!

Væske-fokus

Det er meldt 36 grader under herrenes fellesstart i morgen ettermiddag. Fokuset på inntak av væske er konstant i den norske troppen.

For selv om rytterne er vant til å sykle i høy temperatur, oppleves varmen i ørkenen annerledes enn i ritt som Spania rundt og California rundt.

– Varmen er mye mer intens her i Qatar. Man har en helt annen grad av lysrefleksjon fra bakken, som gjør at du blir strålt både ovenfra og fra sidene. Skyggeeffekten er liten, og luften er tørr og varm. Det gjør at du mister mye væske bare gjennom vanlig pusting, sier landslagslege Stein Ørn til VG utenfor laghotellet i Doha.

Han er klar på at de ni norske rytterne må drikke mellom to og tre liter væske hver time i morgen. Rittet kan fort vare i syv timer. Dermed skal minst 14 liter væske gjennom systemet. Belastningen på magen blir derfor enorm.

– Man må aldri komme i underskudd, for da klarer man ikke å kvitte seg med varme. Under fysisk aktivitet genereres det varme. Den må man bli kvitt, ellers kan muskelaktiviteten stanse, sier Ørn.

PENT.NO: Sjekk været i Doha - eller der du bor

I juniorløpet fredag fikk Iver Knotten heteslag, og måtte sendes på sykehus hvor væskebalansen ble gjenopprettet. Ørn tror ikke det skjer blant de norske proffene i morgen.

Han er ikke den eneste som har besøkt sykehuset i løpet av VM:

– Det blir avgjørende å holde balansen mellom sportsdrikken og vann. Det må ikke bli for mye av det ene eller andre. Belastningen på magen er enorm. Vi fikk erfare det på U23-siden. Forfang havnet på sykehus på grunn av magekramper, sier landslagssjef Stig Kristiansen.