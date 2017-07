Eksperter mener Kristoffs drøm er utopi

LIEGE (VG) Alexander Kristoff (29) slo rivalene på den innlagte mellomspurten og pratet om grønn trøye etter målgang. Den kan han bare glemme, mener internasjonale sykkelekspert.

En voldsom velt tre mil før mål gjorde at nordmannen var overlatt til seg selv i finalen søndag kveld. Og uten hjelperyttere var Kristoff sjanseløs mot etappevinner Marcel Kittel.

Men underveis på årets andre Tour de France-etappe viste nordmannen seg frem da han vant den innlagte mellomspurten i hovedfeltet. Det betyr poeng i kampen om den grønne trøya.

– Jeg forsøker på den grønne trøya tidlig i rittet, selv om jeg tapte en del poeng på spurten inn til mål i dag. Jeg skal prøve i noen dager til, og så ser vi hvordan det går, sa Kristoff til norske journalister etter målgang i Liege.

I det store pressesenteret en snau kilometer unna, rister derimot sykkelekspertene på hodet. Nordmannen er «veldig optimistisk» mener tidligere sykkelrytter Michael Rasmussen, som dekker Tour de France for danske Ekstra Bladet.

– Har han en sjanse på den grønne trøya?

– Nei. Han kjører ikke sterkt nok, sier dansken kort.

DANSK SYKKELEKSPERT: Michael Rasmussen. Foto: Anders K. Christiansen , VG

– Vinner Kristoff en etappe i årets Tour de France?

– Nei, det tror jeg ikke. Det er så mange gode spurtere med i årets ritt. Han er for langt unna i øyeblikket, sier «Kyllingen».

Velonews-journalist Andrew Hood er heller ikke veldig optimistisk. Amerikaneren mener Kristoff sikter mot stjernene og drømmer i overkant stort.

– For å vinne trøya er du nødt til å vinne etapper først. Og når han ikke har vunnet en etappe siden 2014, så blir det for tøft for ham, sier Hood til VG.

Hjemme i Norge sitter trener og stefar Stein Ørn. Han er krystallklar på at Kristoff er i veldig god form tidlig i årets Tour de France. Søndag var Katusha først og fremst rammet av uhell. Og alene var «eleven» sjanseløs i kampen mot verdens raskeste ryttere – som hadde store lag rundt seg.

Ifølge Ørn blir godt drillede opptrekkstog viktigere enn noen gang i årets utgave av Tour de France.

– Rittet er designet for dem med opptrekkstog, så vi må forsøke å få laget til å sette seg, og satse på at god fysisk kapasitet betaler seg utover i rittet. Det er viktig at man er offensiv mentalt nå, og ikke preges av at man ikke får tidlige resultater. Alexander er best i den andre uken, og sånn tror jeg det blir i år også, sier han.

– Når han prater om grønn trøye: Er det vel optimistisk?

– Slik situasjonen er nå, er det viktig å få den selvtilliten man kan underveis. Rytterne rundt ham må følge at de får til noe, de må få vist at noe fungerer. Det er viktig at mannskapet fungerer sammen, sier Ørn.

– Men er grønn trøye realistisk?

KRISTOFF-TRENER: Stein Ørn. Foto: Carina Johansen , VG

– Det er viktig å jobbe med enkle målsettinger hele tiden. Selv om Alexander sier «grønn trøye», så handler det nok mer om det å få laget til å fungere sammen.

Katusha hadde ingen god Tour de France-dag søndag: Tony Martin veltet først med tre mil igjen til mål, og dro med seg 30–40 andre ryttere i asfalten. Flere av dem var lagkamerater i Katusha.

Én etter én syklet blødende i mål i Liege, og Reto Hollenstein måtte til røntgen for å sjekke det ene kneet. Rick Zabel ødela styret og måtte bytte sykkel. Alexander Kristoff punkterte og måtte bytte hjul.

Da finalen kom, var nordmannen isolert og sjanseløs.

– Jeg følte meg ganske bra og kom meg i en god posisjon med én kilometer igjen. Men jeg kom frem opp på høyresiden, og der skjedde det ingenting. Alle de andre gikk til venstre. Da jeg forsøkte å komme meg over på den siden, var det ikke plass til meg. Da ga jeg opp, for det var helt håpløst, forklarte han etterpå.

Kristoff smiler, ler og snakker lett med norske journalister i Frankrike. Selv etter nedturer som den søndag ettermiddag.

– Hvordan er humøret ditt nå?

– Jeg er ved godt mot. Jeg vet hvordan formen er og har tro på at det kan løsne, sier han til VG.

Alexander Kristoff ble nummer 15 på søndagens etappe. Edvald Boasson Hagen kom i mål som nummer 19.

PS! Sky-rytter Geraint Thomas leder fortsatt Tour de France. Han er fem sekunder foran Stefan Küng og seks sekunder foran Marcel Kittel.