Odd Christian Eiking (22) er klar for det belgiske laget Wanty. Det betyr etter alle solemerker at Norge får nok en nordmann i neste års Tour de France.

Det melder flere medier.

Askøyværingen forlater dermed det franske laget FDJ og blir en del av Wanty-laget som syklet Tour de France i år.

– Det jeg har blitt lovet er at jeg blir kaptein eller sidestilt kaptein med Guillaume Martin i de kuperte rittene, sier Eiking til procycling.no.

– Det er det jeg bryr meg mest om. Jeg må nok hjelpe lagkameratene i blant de også, men det er et lag jeg har signert for å kjøre for resultater i de kuperte rittene.

Eiking startet karrieren som proffsyklist i Team Joker i 2014, samme året som han kom på 2.plass i Giro della Valle d'Aosta. I 2016 kom han på 4.plass sammenlagt i Tour of Norway og 5.plass sammenlagt i Arctic Race of Norway.

Også i 2017 har han gjort sakene sine godt. I mai vant han Boucles de l'Aulne, et ritt som flere Tour de France-ryttere har vunnet tidligere. Senest i 2016 vant La Mondiale-rytter Samuel Dumoulin, som også har etappeseier i Tour de France.

Prokontinentallag

Det nye laget til Eiking er et prokontinentallag, altså et nivå under de beste lagene i WorldTouren, der hans tidligere lag FDJ var ett av 18 lag.

– På papiret er det et steg ned, men for meg selv ser jeg på det som et steg opp. Wanty er et lag som kjører flere av de største rittene, sier syklisten til procycling.no.

Eiking forteller videre at han kunne sluttet seg til et lag som er i WorldTouren, men at han er fornøyd med valget han har tatt. Lag som Bora-hansgrohe, Trek-Segafredo og Dimension Data var alle nevnt, men valget endte til slutt på Wanty.

– Alle de var aktuelle, men jeg tenkte meg nøye om. Til slutt kom jeg fram til at Wanty kom med et veldig godt tilbud, og med lovnad om en kapteinsrolle. Det har jeg større interesse av enn å kjøre på et lag kun fordi de har WorldTour-status.

Fremtredende rolle

TV 2-ekspert Johan Kaggestad tror Eiking kommer til å få sykle Tour de France neste år. I tillegg til de 18 lagene som automatisk er med i touren inviteres fire lag av arrangøren. Det skal, i følge Eiking selv, mye til for at Watny ikke blir invitert neste år også.

– Blir de Tour de France neste år, er det åpenbart at Eiking kommer til å få en fremtredende rolle på laget. Når det gjelder kjørestyrke i kuperte og tøffe løyper, er det ingen i Wanty som er bedre enn det Odd Christian er nå, sier han til avisen Askøyværingen.