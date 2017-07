Sagan vant tross «tabbespurt»: – Klasse for seg selv

LONGWY (VG) Edvald Boasson Hagen (30) skulle vinne tredje etappe av Tour de France, men stivnet da favoritt Peter Sagan (27) var fullstendig suveren i spurten.

– Jeg hadde den posisjonen jeg skulle ha inn i bakken og helt frem til det gjensto 150 meter. Da ville ikke bena lenger. Det er ikke noe annet enn bena å skylde på i dag. sier Edvald Boasson Hagen.

Han endte på 27. plass på etappen, og hoppet opp til en femteplass sammenlagt. Resultatet forteller imidlertid ikke historien om hvordan nordmannen lå perfekt plassert opp den siste bakken til mål.

Boasson Hagen bet tennene sammen - men til ingen nytte. Peter Sagan presset seg først over mål foran Michael Matthews og Dan Martin på andre- og tredjeplass.

Sagans prestasjon var mildt sagt imponerende: Først kom han for tidlig ut i vinden med fire hundre meter igjen til mål, og måtte vente på konkurrentene sine. Deretter tråkket han ut av den ene pedalen.



Men likevel vant han en ny etappe i verdens største sykkelritt.

– Jeg klikket ut av pedalen med noen hundre meter igjen, og det holdt på å gå galt. Men nå er jeg veldig glad. Dette gir meg litt ro foran de neste dagene, sier Peter Sagan på pressekonferansen for skrivende presse i Frankrike.

Utenfor bussen til Dimension Data tråkket Edvald Boasson Hagen ned etter en solid kraftanstrengelse.

LØS SNIPP: Briten og Team Skys Geraint Thomas (31) leder Tour de France 2017 sammenlagt etter tre etapper. Her trekker han på seg den gule ledertrøyen i Verviers i Frankrike mandag. Foto: Christian Hartmann , Reuters

– Det er alltid surt når man ikke vinner. Jeg satt på hjulet hans og så at han «tråkket ut» (av pedalen), men jeg hadde ikke noe å svare med, sier Boasson Hagen.

– Hva sier det om Sagan?

– Han er i en klasse for seg selv. Det er imponerende. Jeg fikk ikke andreplassen heller, så jeg var ikke så nær.

– Hvordan følte du deg idet du gikk inn i den siste bakken?

– Det gikk relativt fort og var en kamp for å holde seg foran. Jeg satt godt plassert inntil jeg ikke klarte mer, sier 30-åringen fra Rudsbygd.

Sjefen hans, Douglas Ryder, var fryktelig skuffet - nesten forbannet - etter målgang.

– Det var tydeligvis for tøft, sa den normalt så pratsomme lagsjefen kort til VG.

– Skuffet nå?

– Veldig, sa Ryder og avbrøt intervjuet.

Reell mulighet

Alexander Kristoff yppet seg litt i tetbildet noen hundre meter før avgjørelsen falt, men innrømmet at han «egentlig» hadde lite han skulle ha sagt mot etappens aller beste spurtere.

– Jeg visste at det var for tøft. Jeg hadde ikke alt for høye forventninger. I morgen er det en bedre sjanse for meg, sier han.

Dimension Data pekte seg ut dagens etappe allerede for to uker siden, avslørte Edvald Boassons lagledelse i startområdet i formiddag. Den kuperte profilen, med en stigning på 1,6 kilometer opp til mål, burde passe nordmannen godt, hevdet lagsjef Ryder.



BLID FØR START: Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data) snakker med norsk presse før den 212,5 km lange tredje etappen i sykkelrittet Tour de France mandag: Verviers i Belgia til Longwy i Frankrike. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Det store spørsmålet var hvorvidt Boasson Hagen ville henge med når tempoet ble skrudd i taket.

Før etappen var saken grei: Boasson Hagen lå på en fin niendeplass i sammendraget i Tour de France, bare 16 sekunder bak leder Geraint Thomas (Sky).

Det innebar at nordmannen hadde en reell mulighet til å overta den gule ledertrøya dersom han vant etappen og fikk en luke ned til de argeste konkurrentene.

Spådom slo til



Store navn som Peter Sagan, Michael Matthews, Greg van Avermaet og Philippe Gilbert lå nemlig bak Boasson Hagen på resultatlisten før etappen. Det ga håp, selv om Boasson Hagen gjerne ville klistre favorittstempelet på en konkurrent.

– Sagan er stor favoritt her, sa nordmannen før starten i Verviers.

Spådommen slo altså til.

I morgen er det en flat etappe i Tour de France, der Edvald Boasson Hagen må jobbe for lagkamerat Mark Cavendish. Alexander Kristoff har også ambisjoner om seier på tirsdagens etappe.