Peter Sagan suveren i spurten

LONGWY (VG) Edvald Boasson Hagen (30) kunne i henhold til planen vinne tredje etappe av Tour de France, men stivnet da favoritt Peter Sagan igjen var suveren i spurten og vant.

Dimension Data pekte seg ut etappen for to uker siden, avslørte Edvald Boassons lagledelse i startområdet i formiddag. Den kuperte profilen, med en stigning opp til mål, burde passe nordmannen godt, hevdet lagsjef Douglas Ryder.



Før etappen var saken grei: Boasson Hagen lå på en fin niendeplass i sammendraget i Tour de France, bare 16 sekunder bak leder Geraint Thomas (Sky).

Det betydde at nordmannen hadde en reell mulighet til å overta den gule ledertrøya dersom han vant etappen og fikk en luke ned til de argeste konkurrentene.

BLID FØR START: Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data) snakker med norsk presse før den 212,5 km lange tredje etappen i sykkelrittet Tour de France mandag: Verviers i Belgia til Longwy i Frankrike.

– Etappen er mer kupert enn søndag og kan bli tøff, men jeg har all mulig støtte (fra laget) i avslutningen og skal forsøke å være foran i feltet der, sa Rudsbygd-gutten til NTB før starten gikk i Verviers.

Store navn som Peter Sagan, Michael Matthews, Greg van Avermaet og Philippe Gilbert lå alle bak Boasson Hagen på resultatlisten før etappen. Det ga håp, selv om Boasson Hagen gjerne ville klistre favorittstempelet på en konkurrent.

– Sagan er stor favoritt her, og han blir en vanskelig nøtt å knekke. Det gjelder bare å sitte godt posisjonert i den siste utforkjøringen og inn i den siste bakken, sa Boasson Hagen, og svarte følgende på om han vil feste blikket i slovaken i avslutningen:

– Jeg må i hvert fall være i nærheten av han, og forhåpentligvis foran han på slutten. Han er som sagt en vanskelig mann å ta, men ingenting er umulig, sa han til NTB – før han satte føttene i pedalene.

Til TV 2 understreket han at avslutningen på den drøyt 212 kilometer lange etappen ville bli «hard» helt mot slutten.

Adam Hansen gikk i brudd fra hovedfeltet, men var i ferd med å bli hentet inn 40 kilometer før mål - og ble det endelig fem kilometer senere. Da hadde kvartetten i lengst frem i løypa ett minutt og 45 sekunder «å gå på». Marginen krympet til halvannet minutt da det gjenstod snaut 30 kilometer – og da satte rytterne til Quick-Step og Sunweb opp dampen.

– Det er mange lag som har lyst til å vinne denne etappen, forklarte TV 2–ekspert Dag Otto Lauritzen (60) da det strammet seg til.

– Sammenlagtkanonene må sitte foran, tilføyde han.

Mye tydet på, som varslet, at avgjørelsen ville komme 15 kilometer før mål, inn i og opp den siste stigningen, til et toppunkt 414 meter over havet. En massespurt i vente, med andre ord. Også det som antatt.

Da alt dette skulle begynne, «satte» som det heter Edvald Boasson Hagens lag Dimension Data opp nettopp Edvald Boasson Hagen.

Frankrikes Lilian Calmejane (24) kom først inn i den mye omtalte finishen, med de som egentlig skulle ta det halsende hakk i hæl med Calmejanes bakhjul i sikte. Men så strakte feltet seg ut i motbakker og lange svinger; tre kilometer igjen til mål og hva nå?

Hvor ble det av Edvald Boasson Hagen? Alexander Kristoff? Begge var med, i høyeste grad. Boasson Hagen i god posisjon midt i feltet, en kilometer før målstreken og rett før spurten skulle gå.