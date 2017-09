Gullvinneren: – Takk, Norge!

BERGEN (VG) Tom Dumoulin (26) tok et soleklart VM-gull i Bergen. Bronsevinner Chris Froome (32) var mest opptatt av å rose tilskuerne langs løypen opp Fløyfjellet.

Tom Dumoulin klinket til fra start i Bergen og viste tidlig at han hadde store planer om å hente hjem tempo-gull.

Omkranset av et herlig folkeliv oppover mot toppen, tråkket han inn til et suverent VM-gull.

Edvald Boasson Hagen ble beste norske på en 17. plass, mens Andreas Vangstad ble nummer 31.

Til slutt var Dumoulin 57 sekunder foran sølvinner Primoz Roglic, og ett minutt og 21 sekunder foran bronsevinner Chris Froome.

– Jeg kan ikke tro at det er sant. Det er helt utrolig. Jeg følte meg ekstremt bra, sier verdensmesterenn.

– Det var utrolig mye mer mennesker enn jeg håpet på. Ikke engang regnet ødela stemningen. Takk, Norge! sier Dumoulin til VG.

26-åringen har nå tatt to VM-gull i Bergen. Han var også en del av Team Sunweb-laget som vant lagtempoen.

Froome sier han gikk for VM-gull, men at han er fornøyd med bronsen.

I møte med VG i pressesonen på Fløyen, hundre meter fra målstreken og med Bergen som bakteppe, fikk Froome spørsmål om etappen økte lysten på å oppleve Tour de France på norsk jord.

VG avslørte i sommer at det jobbes med slike planer.

– Atmosfæren var helt utrolig, spesielt opp det siste fjellet. Takk til alle sammen som møtte opp. Dette er sånn man opplever i Tour de France, svarte den kenyafødte briten.

Nærmere 15.000 i den siste bakken



Politiet i Bergen anslår at mellom 12.000 og 15.000 tilskuere dekorerte den 3,4 kilometer lange klatringen onsdag ettermiddag.

Stemningen var upåklagelig. Bare to personer, begge menn i 30-årene, ble innbrakt av politiet. De to hadde tilsynelatende drukket for mye, og nektet å følge beskjeden polititjenestemenn på stedet ga dem.

Ombestemte seg i går

Fire ganger verdensmester på tempo, tyske Tony Martin, uttrykte misnøye med den tøffe avslutningen på tempoetappen. Han var også kritisk til muligheten til å bytte sykkel i bunnen av bakken.

– Jeg hadde i utgangspunktet tenkt til å bytte, men ombestemte meg i går, og jeg tror det var riktig valg, avslører Dumoulin.

Topp ti, VM-tempo 1. Tom Dumoulin - 44:41.00

2. Primoz Roglic + 57,79

3. Chris Froome + 1.21,25

4. Nelson Oliveira + 1.28,52

5. Vasil Kiryienka + 1.28,75

6. Gianni Moscon + 1.29,49

7. Wilco Kelderman + 1.34,33

8. Rohan Dennis + 1.37,39

9. Tony Martin + 1.39.88

10. Jan Tratnik + 1.43,45

Martins skuffelse over VM-løypen hadde ikke dempet seg.

– Jeg er fortsatt ikke fornøyd med den, men det var en herlig atmosfære her. Så for tilskuere var det et flott løp. Jeg må bare takle det. Neste år blir det annerledes, jeg vil antakeligvis være sterkere. Jeg må bare glemme dette løpet, sier Martin til VG.

Dumoulin sikret Nederlands første VM-gull for herrer tempo. Det gjør han samme sesong som han vant Giro d'Italia sammenlagt.

Han har imidlertid stått over Tour de France og Vuelta a España for å spisse formen inn mot VM.

Begge de treukersrittene endte med Froome-seier.

– Jeg kom hit for å kjempe om gullet, men endt med bronse. Men det har vært en fantastisk sesong for meg, med seier i Tour de France og Vultaen, sier Froome til VG.

Boasson Hagen var til slutt to minutter og elleve sekunder bak gullvinneren, mens Andreas Vangstad, nummer 31, var tre minutter og ni sekunder bak suverene Dumoulin.

Sykkelsjefen var fra seg av glede over folkelivet i Bergen:

Boasson Hagen hyller publikum

Oppover mot målstreken på Fløyen, ble syklistene løftet frem av entusiastiske sykkelfans fra hele verden.

Bilder kanskje bare Holmenkollen-helgen i mars kan måle seg med i norsk idrettssammenheng, fungerte som gullkantet ramme på VM-tempoens avslutning.

Boasson Hagen syklet en god tempo og endte som nummer 17.

– Har du opplevd lignende publikum?



– Ikke så mye som det her, det har jeg ikke gjort. Det er ekstremt gøy ettersom det er i Norge og er VM. Det er utrolig gøy. Man kjenner ikke at man har så vondt når det er så mye publikum, sier Boasson Hagen til VG.

LØFTET FREM: Edvald Boasson Hagen på vei opp den siste stigningen av onsdagens VM-tempo. Foto: Frode Hansen , VG

Landslagssjef Stig Kristiansen mener Boasson Hagens tempoform er gode nyheter for Bergen-VMs fortsettelse.

– Edvald så sterk og bra ut i dag. Dette lover bra før fellesstarten.

– Hva tenker du om publikum? Spektakulært?

– Det er langt forbi spektakulært. Det var helt galskap i bunn, og så var det en vegg av mennesker på de siste 500 meterne. Det var litt som å være Petter Northug i Holmenkollen.

Forgjengeren hans, Steffen Kjærgaard, så onsdagens tempo på TV. Han kan ikke huske lignende fra en VM-tempo. Bare OL-tempoen i London hadde mer publikum, mener vestfoldingen.

­– Tempoen i London var helt hinsides. Der var det fem mil med like mye folk per kilometer som det var opp Fløyen. Men den gangen var det ferie, OL og så bort det 12 millioner mennesker i en radius på 100 kilometer fra løypa. I Bergen bor det 400.000 mennesker, og det var hverdag. Dette synes jeg er veldig imponerende, sier Kjærgaard til VG.

Kroppstaklet tilskuer



Foruten å sende to berusede personer i arresten, så politiet i Bergen seg nødt til å kroppstakle en tilskuer ut i grøfta opp mot Fløyen under onsdagens VM-tempo. Tilskuere løp bak en sykkelrytter, politiet – på beste NFL-vis – feide ham ut av veien.

TV-klippet har gått sin seiersgang i sosiale medier onsdag kveld.

– Ut fra det jeg har sett på TV, er det snakk om to handlekraftige tjenestemenn som har hindret at tilskueren løp for tett på syklisten. I tillegg, og dette ser man ikke på filmen, kom det en motorsyklist bak ham. Han var altfor tett på den også, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest Politidistrikt til VG.