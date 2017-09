Favoritt raser mot «Bergen-regel» i VM - får bytte sykkel før Fløyen

Under temporittet i Bergen i dag kan VM-syklistene bytte sykkel før de skal bestige Fløyen. Noen frykter kaos, mens tidligere verdensmester mener han nesten fratas muligheten til å vinne.

I dag sykler herrene VM-tempoen på 31 kilometer. Rittet starter klokken 13.05 utenfor Grieghallen og avsluttes på toppen Fløyen.

På de 3,4 siste kilometerne har løypa en gjennomsnittsstigning på hele 9,1 prosent.

Har spesialsykkel



Den uvanlige tempoløypen med en vanvittig avslutning gjør at arrangøren prøver noe helt nytt.



– Stigningen innebærer at ved Fløibanen kan de som ønsker det foreta et sykkelbytte, sier arrangementssjef Helge Stormoen til VG.

– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått på det?

– Tempo er sykkelsportens formel 1. Noen utøvere har spesialisert seg på dette, og det er normalt tre til syv utøvere som henter hjem seieren. Vi foreslo noen endringer for VM i Bergen. Vi er veldig fornøyd med at UCI (det internasjonale sykkelforbundet) tok sjansen på dette. Så får vi ta en evaluering etter VM om det var vellykket eller ikke, svarer Stormoen.

– Har dere fått noen klager fra ledere eller ryttere på at det er lov å bytte sykkel?

– Det har ikke blitt kanalisert til oss i organisasjonen, men det kan hende UCI har hørt noe, svarer arrangementssjefen.

Edvald Boasson Hagen skal ikke bytte sykkel, siden han har fått designet en sykkel som skal passe løypa.



– Det er nok ikke en typisk tempofavoritt som kommer til å vinne, så typer som Chris Froome og Tom Dumoulin er mine favoritter, sier Boasson Hagen til VG foran rittet.



Tony Martin misfornøyd



Det er flere som reagerer på at det er tillatt å bytte sykkel. Tempospesialist Tony Martin raser mot arrangøren, han tok VM-gull på tempo tre år på rad fra 2013.

– Jeg er superskuffet og skjønner ikke hvorfor de også har tillatt sykkelbytte. Nå kommer klatrerne til å ha en fordel, fordi de taper ikke så mye tid på å skifte sykkel, men får fordelen av å sykle på en normal sykkel i klatringen, sier tyske Martin til Cyclingnews, melder TV2.

Han har tilsammen fire VM-gull på tempo. Han reagerer også på den elleville stigningen som avslutter rittet.

– Dersom de lager en tempo som denne, burde alle ha blitt værende på temposyklene. Det ville fremdeles vært vanskelig for meg å vinne, men jeg hadde hatt en større sjanse med en temposykkel, sier Martin.



Arrangementssjefen for sykkel-VM i Bergen forstår tempospesialistene er litt fortvilet.

– Hvis man bare er tempospesialist så skjønner jeg det, men sykkel er en allsidig idrett. Men jeg kan forstå Tony Martin, sier Helge Stormoen til VG.

Den russiske sykkelsjefen Dmitrij Konisjev sier til TV2 at han mener det hadde vært best uten muligheten for å bytte sykkel. Nå ser han for seg at det kan bli kaos på den røde løperen.

Det norske junior-håpet sprakk i kampen om VM-gullet på tempoen tirsdag, Andreas Leknessund ble nummer åtte.