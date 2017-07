Edvald imponerte: – Planen om gul trøye lever

DÜSSELDORF (VG) Edvald Boasson Hagens (30) sørafrikanske sjef kommer med følgende oppfordring etter nordmannens imponerende Tour-åpning: Ikke avskriv en rytter med hjerte på størrelse med det til en løve.

En meget god tempoetappe styrker planen om å kapre den gule ledertrøyen mandag ettermiddag.

Det mener iallfall Boasson Hagens lagsjef i Dimension Data, Douglas Ryder.

Han var i perlehumør etter å ha sett nordmannen tråkke inn til en imponerende tiendeplass på den 14 kilometer lange tempoetappen i Düsseldorf. Boasson Hagen var bare 16 sekunder bak etappevinner Geraint Thomas i mål.

– Edvald sa at han var veldig forsiktig og ikke kjørte så hardt. Jeg tenkte «fucking hell!» sier Ryder til VG i Tyskland.

– Er du overrasket?

Douglas svarer først «egentlig ikke» før han fortsetter:

– Dette må jo være en av de beste tempoene han har gjort i treukersritt. Edvald blir normalt blant de 20-30 beste. Dette viser hvilken utrolig form han er i. Jeg tror oppriktig at dette blir en Tour der han kommer til å overraske mange mennesker.

Boasson Hagen var sedvanlig sindig – men også i godt humør – etter målgang. Han var fornøyd med resultatet og «landet» sånn cirka der han hadde ventet på resultatlista, fortalte han et knippe norske journalister.

ETTER MÅLGANG: En våt Edvald Boasson Hagen møtte norske journalister. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Det regnet tidvis tett i Tour-byen lørdag. Flere ryttere gikk i bakken. Blant dem var Movistar-stjernen Alejandro Valverde, som måtte bryte Tour de France etter få kilometer.

– Jeg er fornøyd med at jeg ikke gikk i bakken. Det lå i bakhodet mitt at jeg måtte ta det litt roligere i svingene. Det var aldri noe sted jeg holdt på å skli ut, det handlet om å «safe» litt. Men man må jo kjøre fort gjennom svingene for å få en god tid, sier Boasson Hagen.

Laget hans har for lengst pratet om sjansene for at nordmannen kan ikle seg gul trøye etter mandagens tredje etappe i årets Tour. I så fall må Boasson Hagen henge med i tet i søndag, samtidig som han må være i kjempeslag mandag.

Da avsluttes etappen med en fjerde- og en tredjekategoristigning. Der vil spurterne falle fra. Boasson Hagens fordel er at han for øyeblikket ligger foran store navn som Peter Sagan, Greg van Avermaet og Michael Matthews på resultatlisten.

– Er det riktig å si at du har los på den gule trøya? undret en journalist i dag.

– Det er ikke jeg som er journalist! Men det er iallfall ikke det jeg har sagt, gliste Boasson Hagen muntert i retur utenfor lagbussen til Dimension Data.

30-åringen fokuserer på etappeseirer i Tour de France. Det er media som har snakket om gul trøye tidlig i rittet, mener han.

Men hans egen sjef var mer offensiv i svarene lørdag kveld:

– Det å ta den gule ledertrøya på mandag er helt klart mulig, selv om det er en del ting som må falle på plass, sier Ryder.

– Mange på pressesenteret her i Frankrke har avskrevet Boasson Hagen?

– De sa det om Cavendish, Steve (Cummings), Renshaw og Bernhard Eisel også. De sier det om alle vi henter til laget. Men vi er et teknologibasert lag og har kloke hoder som jobber for oss. Vi har sett på tallene til Edvald og han er i en fantastisk form. Ikke avskriv en mann som har et hjerte på størrelse med det til en løve. Det ville vært verdens dummeste ting å gjøre, selv om vi liker det. Vi snakker ikke om ting. Vi gjør ting, og så snakker vi heller etterpå, sier lagsjefen til VG.

Alexander Kristoff var 36 sekunder bak etappevinner Geraint Thomas på åpningsetappen. Han ble med det nummer 27. Det er også et svært godt resultat, tatt i betraktning Kristoffs forutsetning som temporytter.

Stavangermannen går ikke med en «gul drøm» i bakhodet i årets Tour de France. At det skal skje er rett og slett ikke sannsynlig.

Men 29-åringen registrerte at formen er prikket etter lørdagens tempo. Det lover godt foran søndagens økt fra Düsseldorf til Liege: Den ender med massespurt.

– Jeg har visst at jeg er i bra form. På treningen etter Dauphine følte jeg meg bra, og i NM var jeg god selv om ikke resultatet fortalte det, sier Kristoff til VG.

PS! Tour-favoritt Chris Froome endte 12 sekunder bak Geriant Thomas i mål. Richie Porte tapte hele 47 sekunder, mens Nairo Quintana endte ett sekund bak Porte igjen.

PS2! Vegard Stake Laengen var ett minutt og 11 sekunder bak Thomas i det som var hans debut i Tour de France.