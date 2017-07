VITTEL (VG) Peter Sagan (27) har gått i skjul på dette laghotellet etter å ha blitt kastet ut av Tour de France tirsdag ettermiddag.

Det ble han etter å ha sendt Mark Cavendish inn i et gjerde i høy hastighet på oppløpet i Vittel tidligere på dagen. Juryen viste ingen nåde etter å ha ment at Sagan hadde satt kollegene sine i fare på årets fjerde etappe. (Se hendelsen nederst i saken.)

Hverken Peter Sagan eller det tyske Bora-laget hans har kommentert den dramatiske nyheten tirsdag kveld.

På hotellet Club Med Ermitage samlet det seg raskt journalister fra hele verden. En pressetalsmann for Bora-laget kom på et tidspunkt ned i lobbyen med beskjed om at laget ikke vil uttale seg i kveld, og at Petter Sagan ikke kommer til å dukke opp.

– Hvordan har Peter Sagan reagert på nyheten? spurte en fransk journalist.

– Vi har ingen flere kommentarer i kveld, svarte talsmannen.

Bakgrunn: Cavendish albuet inn i gjerdet: – Det er det styggeste jeg har sett

– Ikke brudd for «Cav»

UPOPULÆR: Få hadde noe positivt å si om verdensmester Peter Sagan etter dagens etappe. Etter at juryen kastet sloveneren ut av rittet, ønsket han ikke å snakke med pressen. Foto: Peter Dejong , AP

Mark Cavendish er usikker på om han starter onsdagens Tour de France-etappe. Han gjennomgikk røntgenundersøkelse i målområdet i Vittel i 18.30-tiden.

De visste ikke noe galt, men briten skal ta flere bilder i kveld før man er sikre på at han ikke har pådratt seg en alvorlig skade.

Utenfor legebussen til Tour-arrangøren snakket «Cav» om utestengelsen av Sagan:

– Dette er første gang jeg hører om dette. Jeg vet ikke. Juryen gjør hva de mener er best. Jeg satte enormt pris på at Peter dukket opp rett etter målgang og så hvordan det gikk med ham. Jeg har et godt forhold til Peter. Jeg var selvsagt ikke fornøyd med bevegelsen hans mot høyre, men sånn er sykkelløp. Men jeg er litt mer usikker på den albuen. Det er noe jeg må prate med ham om, sier spurtfenomentet fra Isle of Man.

– Hva gjelder det at Peter er kastet ut av Tour de France, så er det juryens avgjørelse, la han til.

En spurtlegende som Robbie McEwen mener Sagan burde blitt disket fra etappen – men ikke fra selve rittet.

Gårsdagens etappe: Sagan vant tross «tabbespurt»: – Klasse for seg selv

Lance støtter Sagan

I USA kommenterte Lance Armstrong episoden på sin podcast tirsdag kveld.

– Albuen er det som får deg kastet ut av Tour de France. Om du ser nøye på det, så kommer den etter at Cavendish allerede er på vei mot bakken. Det hadde vært noe annet om albuen gjorde at han felt. En spurter som Sagan har alltid albuene ute. Om du ikke er pumpet opp kommer det noen og tar plassen din, sier den utstøtte amerikaneren.

VG+: På innsiden av Kristoffs nye luksushus

Han vant Tour de France syv ganger før det ble kjent at han hadde dopet seg til topps. Da mistet han samtlige titler fra det franske treukersrittet.

– Jeg er hundre prosent sikker på at den albuen ikke forårsaket krasjen. Var den der for å gjenopprette balansen? Det er den store debatten, mener Armstrong.

Cavendish er lagkamerat med Edvald Boasson Hagen i Dimension Data. Mens nordmannen valgte å svare diplomatisk overfor norske journalister, var lagledelsen langt tydeligere i språket.

– Dette er barna mine! sa sportsdirektør Roger Hammond, og siktet til rytterne.

– Det er ikke slik sykkelløp skal foregå. Det er noen som alltid slipper unna… sa lagsjef Douglas Ryder og lot ordene henge i luften.