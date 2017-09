Boasson Hagen viste storform før VM

Edvald Boasson Hagen (30) vant den siste etappen av Tour of Britain to uker før fellesstarten i VM i Bergen. Alexander Kristoff ble nummer tre.

– Det var veldig godt å få avslutte med en seier. Jeg kom meg med i første gruppe, og det var kaldt og det regnet, men jeg hang med og allerede før etappen planla jeg et angrep. Det var mange svinger på slutten, og det gikk. Jeg er veldig glad for at jeg klarte å sikre seieren, sa Boasson Hagen i seiersintervjuet.

Tre kilometer før mål rykket Boasson Hagen fra hovedfeltet for å prøve å ta sammenlagtseieren på etappen til Cardiff fra Worcester.

Han måtte slå Lars Boom med åtte sekunder for å vinne totalt i Tour of Britain. Boasson Hagen virket meget sprek, men noen hundre meter før mål så han seg bakover for å sjekke avstanden og så sliten ut.

På sterkt vis holdt Boasson Hagen konkurrentene unna og sikret seg etappeseieren, men avstanden ned var for kort til at det ble sammenlagtsseier. Dermed ble Boasson Hagen nummer to i sammendraget.



Uansett var det et hederlig forsøk. Søndagens seier er Boasson Hagens tiende for sesongen.



I mål sikret Alexander Kristoff tredjeplassen bak Maximillian Richeze og Boasson Hagen. Med det vant Kristoff poengtrøya.



Boasson Hagen tok også den andre innlagte spurten på etappen foran sammenlagtvinner Lars Boom og Michal Kwiatkowski.

Alexander Kristoff ble nummer fire lørdag, mens Boasson Hagen har blitt disket fra seier og tapt to spurtdueller i løpet av årets Tour of Britain.

Kristoff og Boasson Hagens form ser svært oppløftende ut før VM på hjemmebane i Bergen som starter neste helg.

PS! Mark Cavendish måtte bryte underveis i den siste etappen av Tour of Britain. Spurtesset virker fortsatt ikke å være i toppform etter smellen fra Tour de France.