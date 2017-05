Boasson Hagen vant spurten: – Det var ikke mer enn akkurat

Det går mot sekunddrama når Tour des Fjords skal avgjøres søndag. Med nok en seier er Edvald Boasson Hagen bare fem sekunder bak Dries van Gestel.

Nordmannen satte inn et skikkelig støt på vei mot oppløpet i Sandnes sentrum. Han fosset forbi færøyske Torkil Veyhe, som hadde vært i brudd store deler av etappen.

Boasson Hagen slo Veyhe med ett sekund i spurten.

– Dette var deilig, men det var ikke mer enn akkurat. Laget hadde kontroll stort sett hele dagen. Det kjørte utrolig bra, og ingen andre ville hjelpe til. Jeg skjønte at jeg måtte ta et støt for å ta etappeseieren, sa Boasson Hagen til TV 2.

Dries Van Gestel leder



Dimension Data-rytteren er nummer to sammenlagt etter fire av fem etapper. Etter lørdagens seier er Boasson Hagen fem sekunder bak den belgiske lederen Dries Van Gestel. Det er bare seks dager siden nordmannen vant Tour of Norway.

– Det blir spennende og en hard fight, sa nordmannen på spørsmål om avslutningen av årets Tour des Fjords.

Det var bare August Jensen fra Coop-laget som klarte å henge med da Boasson Hagen rykket i den siste bakken i jakten på å ta igjen Veyhe. Jensen klarte ikke å holde følge med sin landsmann helt inn og var i mål som nummer syv.

Jensen ligger på fjerdeplass sammenlagt. Han er 32 sekunder bak Van Gestel.

Viktige bonussekunder



Boasson Hagen plukket tre viktige bonussekunder da han var raskest i den første innlagte spurten i Tananger etter drøyt 30 kilometer. I jakten på full pott slo han Lennard Kämna og Maximilian Walscheid klart.

Sammenlagtleder Dreis van Gestel prøvde seg også i spurten, men belgieren var sjanseløs.

Etter underkant av fem mils sykling lyktes det for tre ryttere å etablere dagens brudd. På det meste fikk trioen en luke på syv minutter i det fine rogalandsværet, men begynte for alvor å tape tid raskt på vei mot rundene i Sandnes.

Torkil Veyhe prøvde tappert på et soloforsøk da han stakk fra bruddkameratene før siste runde. ColoQuick-rytteren fra Færøyene imponerte stort, men maktet ikke å holde unna.

Tour des Fjords avsluttes søndag med en 163 kilometer lang etappe mellom Hinna og Stavanger.