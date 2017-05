Boasson Hagen vant dramatisk sekundstrid i Tour des Fjords

Edvald Boasson Hagen (30) måtte hente inn fem sekunder for å sikre sammenlagtseieren. Det gjorde han med en langspurt av de sjeldne.

Edvald Boasson Hagen (30) var kun fem sekunder bak den belgiske lederen, Dries Van Gestel (22), før søndagens avsluttende etappe inn til Stavanger.

Nordmannen var våkent med da bonussekundene skulle deles ut underveis, og klatret opp kun ett sekund bak Van Gestel før det hele skulle avgjøres.

De to duellantene lå samlet det meste av etappen, men på oppløpet viste nordmannen krefter belgieren ikke kunne hamle opp med.

To ryttere hadde rykket fra på de siste kilometerne, men da målstreken nærmet seg satte Team Dimenson Data-stjernen Boasson Hagen på turboen og snek seg forbi absolutt alle med en formidabel langspurt.

Dermed sikret han både etappeseier og sammenlagtseier i rittet.

– Det var fantastisk igjen. Gutta på laget har kjørt fantastisk, sier vinneren til TV 2 etter seieren.

– Jeg gikk for en veldig lang spurt i dag, men jeg følte meg veldig bra, fortsetter han.

To triumfer på én uke

30-åringen tok også sammenlagtseieren i Tour of Norway for én uke siden, og viser sterk form før det virkelige kjøret begynenr med Tur de France om en måneds tid.

Boasson Hagen er fornøyd med formen han viser nå, og tror trenignen han la ned før rittene i Norge kan gjøre ham sterk på de franske landeveiene.

– Jeg håper den bare er på vei oppover, sier han smilende til TV 2.

Flere stjerner i årene fremover

Neste år kan Boasson Hagen og de andre nordmennene få enda sterkere konkurranse langs fjordene. De neste fem årene skal nemlig minst ti World Tour-lag delta, skriver Stavanger Aftenblad.

Rittet blir krympet til tre etapper, mens Sørlandet og Hordaland/Sogn og Fjordane vil få etapper annethvert år, ogs Stavanger og Sandnes avslutter Tour des Fjords hvert år.

Det blir også innført et Velon Hammer Race, som skal sykles over 100 kilometer i bynære strøk og hvor det kåres en lagvinner.

– Enn så lenge er ikke Alexander Kristoffs lag, Katusha, en del av Velon, men når vi ser på alle lagene som vil stille i Stavanger neste år, tror jeg rittet blir så attraktivt at også Katusha kommer. Med den nye statusen vil jeg hevde at vi de neste fem årene skal arrangere et av Nord-Europas mest attraktive ritt, sier rittdirektør Roy Hegreberg til avisen.

