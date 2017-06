LÅNKE (VG) NM-fellesstarten ble et «jojo-løp». Der viste Rasmus Fossum Tiller (20) seg sterkest.

Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff satt i hovedfeltet mange minutter bak tetgruppen stort sett hele dagen.

I front satt 20 år gamle Tiller som eneste Joker Icopal-rytter i bruddet og leverte et taktisk glitrende løp.

Etter titalls mil i brudd forsøkte Sven Erik Bystrøm å stikke i den siste bakken - bakken hvor mange forventet at Boasson Hagen skulle avgjøre det hele.

Tiller hang seg på da fire kilometer gjenstod.

På oppløpet kom Bjørnar Vevatne Øverland bakfra og forsøkte seg på en langspurt.

Tiller svarte, og smalt ifra sølvvinner Bystrøm og bronsevinner Øverland.



Se også: Bystrøm og Mørkøv vraket til Tour de France



«Jeg forstår det ikke helt ennå», gjentok den ferske norgesmesteren flere ganger under intervju med VG.

– Det ble et ugunstig brudd for vår del. Planen ble å unngå og dra. Jeg liker ikke å være kynisk, men i den situasjonen måtte jeg det.

– Da Sven Erik kom opp, skjønte jeg at han ville gå i den siste bakken. Han fikk ikke den skikkelige luken, og da fikk jeg positive tanker. Men det er helt utrolig at jeg vinner til slutt.

Ingen av søndagens medaljevinnere har vunnet NM-medalje tidligere.

– Hva hadde dette gitt i odds, spurte Christian Paasche TV 2-ekspert Johan Kaggestad om.

– Tiller, Bystrøm, Øverland. Mer enn jeg makter å tenke på, humret Kaggestad.

Kristoffs ønske: Stjele Boassons mesterskapstrøye

Kristoff-trener: – Forventet utvikling

Stein Ørn, Kristoffs trener og stefar, var ikke overrasket over at et brudd gikk helt inn i søndagens fellesstart.

– Det var derfor vi skulle ha med folk i brudd. Sånn sett var det kanskje Sven (Erik Bystrøm) vi så for oss at skulle vinne, sier Ørn til VG, og legger til:

– Tiller er en av de store norske talentene, og er bedre enn Sven i en spurtsituasjon. Vi ønsket ingen spurtsituasjon.

Han mener favorittstemplene før start preget løpet underveis.

– Det ble et løp preget av at Alexander og Edvald var de store favorittene. Hver gang de forsøkte seg på noe, så ble det gjort noe med. Det er forskjellen på å kjøre internasjonale løp hvor du har hjelperyttere rundt deg, og det å kjøre løp hvor man sitter én og én, oppsummerer Ørn.

Kvinnerittet søndag: Heine vant foran tårevåt konkurrent

– Merkelig kjøring



Bystrøm, Tiller og Øverland var lenge en del av tetgruppen under søndagens NM-fellesstart. En tetgruppe som på ulike tidspunkt telte ni og 15 mann, men alltid med trygg avstand ned til forhåndsfavorittene.

«Jojo-løp», mente TV 2-kommentator Christian Paasche. Ekspert Johan Kaggestad mente hovedfeltet – med Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen –leverte «merkelig kjøring.»

Da var det drøye seks mil igjen av de 200 kilometerne. Teten telte femten mann og hadde nesten fire minutter ned til en forfølgergruppen. Ned til hovedfeltet var det seks minutter og 20 sekunder.

– Hovedfeltet er blitt satt litt sjakk matt, mente Dag Otto Lauritzen.

Det var i alt ni mann som fikk stikke først. De økte avstanden ned til hovedfeltet til ni minutter, før en gruppe på seks ryttere rev seg løs. Etter hvert hentet de tetgruppen.

Med ti mil igjen forsøkte hovedfeltet å skru opp tempoet, men de kom aldri nærmere enn seks minutter, før avstanden økte igjen mot slutten.