Dopingjournalist: – Har mistet troen på sykkelsporten

BERGEN (VG) Han var en av Lance Armstrongs argeste fiender. Nå synes Paul Kimmage (55) at sykkelsporten er deprimerende å følge med på.

Det sa den irske journalisten på radioprogrammet The Last Word i forkant av VM.

­– Det foregår så mye som ikke henger på greip i proffsykling for tiden, og det er skikkelig, skikkelig deprimerende. Det er faktisk så deprimerende at jeg har brutt med sporten nå. Jeg synes det er vanskelig å se på og ha noen tillit til, mener Kimmage.

Som ung var han selv proffsyklist. Senere ble han journalist i The Sunday Times og forfatter av dopingboken «Rough Ride».

Kimmage var i en årrekke svært kritisk til Lance Armstrong og havnet i en offentlig krangel med den abdiserte Tour de France-kongen under en pressekonferanse i 2009. I dag er journalisten tilnærmet like kritisk til storlaget Team Sky, der Chris Froome sykler.

Sky-kritikk



ANERKJENT IRSK JOURNALIST: Paul Kimmage, her under Tour de France. Foto: Daniel Sannum Lauten , VG

Bestilling av medisiner i regi av laget, og bruk av medisinske fritak for tidligere Sky-rytter Bradley Wiggins har møtt kraftig kritikk det siste året. Toppsjefen i Sky, Dave Brailsford, ble grillet i det engelske parlamentet i fjor, der han avviste at det har skjedd noe forbudt.

– Jeg så bare et par minutter på Spania rundt, hvilket er en fryktelig dom over hvor sporten befinner seg og laget Froome sykler for, sier Kimmage.

VG har vært i kontakt med den anerkjente iren, men han ønsker ikke å utdype synspunktene sine.

Tour de France forløp uten positive dopingprøver også i 2017. Heller ikke under det pågående verdensmesterskapet i Bergen har et blitt offentliggjort positive tester.

Da VG møtte Alexander Kristoff i Bergen tidligere denne uken, poengterte nordmannen at det har blitt færre dopingsaker i sykkelsporten de siste årene. Kristoff har aldri blitt testet mer enn hva tilfellet er de siste årene.

– Jeg tror jo de har ryddet opp så godt som det lar seg gjøre, men du ser jo at det er saker en gang i blant, så det er jo aldri helt rent. Men det er også et tegn på at det er et antidopingarbeid som fungerer. Hvis det aldri hadde vært noen positive tester, så hadde nok alle kanskje lurt litt da og, for folk tar uansett snarveier her og der og det vil alltid være noen som jukser i alle idretter tror jeg, sier 30-åringen fra Stavanger.

Helleland-ros



Etter en nærmest endeløs rekke dopingsaker utover på 2000-tallet, var sykkelsporten først ute med å innføre en velfungerende blodpass-ordning i 2009.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (h) er også visepresident i Verdens antidopingbyrå. Denne uken var hun i Bergen for å bivåne sykkel-VM. Samtidig viste hun hvordan en dopingkontroll faktisk foregår.

Helleland virker ikke å dele synspunktene til Paul Kimmage:

– Det går fremover. Sykkelsporten var veldig belastet tidligere, og der var de nødt til å gjøre noe. Jeg vil rose sykkelsporten. De har virkelig tatt tak og går foran som et godt eksempel og jeg håper andre idretter kan se til hva sykkelsporten har greid å få til, sier hun til VG.