Contadors hjelperytter tatt i doping

Lørdag starter Tour de France, men allerede nå har vi fått årets første dopingskandale.

Trek-Segafredo-rytteren André Cardoso er tatt i doping. Portugisiske Cardoso skal ha testet positivt for erytropoietin, kjent som bloddopet EPO. Trek-Segafredo hadde 32-åringen som en av sine ni ryttere som skulle sykle i Frankrike. Alberto Contador, som tidligere er tatt for doping, og John Degenkolb er lagets største stjerner.

Les også: NM-arrangør ga smykker i premie til jentene – guttene fikk sykkelutstyr

– Vi har noen skuffende nyheter å dele med vår sykkelfamilie. Det er med dyp skuffelse at vi nettopp fikk vite at vår rytter André Cardoso har testet positivt for et prestasjonsfremmende middel. I henhold til vår nulltoleransepolitikk, har han blitt suspendert umiddelbart, skriver Trek Segafredo i en uttalelse tirsdag.

Fikk du med deg denne? Kristoff syk etter vektnedgang

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har også sendt ut en pressemelding der de bekrefter at Cardoso testet positivt på en prøve 18. juni i år. Foreløpig er ikke b-prøven analysert. Portugiseren er utestengt på ubestemt tid.

Saken oppdateres!