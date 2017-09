BERGEN (VG) Regjerende verdensmester Kristoffer Halvorsen (21) slaktet seg selv etter å ha bommet i VM-løypa i Bergen fredag kveld.

Gullkandidaten satt med hovedfeltet til den mye omtalte «laksebakken» skulle kjøres én siste gang. Da var det bom stopp for sørlendingen, som spurtet inn til seier i Qatar i fjor.

Etterpå var «Doffen» fryktelig skuffet i møte med norske journalister i pressesonen i Bergen.

– Jeg var bare ikke god nok på den siste runden. Det er veldig skuffende å se at et så stort felt går til mål uten at jeg er der. Det er ufattelig elendig at jeg ikke satt der. Men jeg følte at jeg ga alt på hver runde inntil det sa stopp, sier han til VG.

– Var du på stålet i rundene før det sa stopp, eller kom det brått?

– Jeg var ganske på stålet, men syklet til det var «bom». Det er veldig, veldig skuffende, sier Halvorsen.

Rasmus Fossum Tiller (21) gjorde et helhjertet forsøk mot slutten av U23-rittet, men lyktes heller ikke da det gjaldt som mest. I stedet ble det fransk U23-seier ved Benoit Cosnefroy, som spurtvant mot tyske Lennart Kämna. Det ble dansk bronse ved Michael Carbel Svendgaard.

Beste nordmann ble Anders Skaarseth på en tiendeplass.

– Dansken er en god kompis og jeg unner ham bronsen. Men jeg har kjørt bedre enn ham i bakkene før, og at jeg ikke klarer det når det gjelder er veldig skuffende, sier Kristoffer Halvorsen.

– Kan du huske sist du var så skuffet?

– Nei, aldri, sier rytteren som nylig signerte for storlaget Team Sky foran kommende sesong.

Plasseringen – en 85. plass – var på sett og vis uinteressant da det først var «game over». Ett lyspunkt finnes det likevel fredag kveld: U23-rittet er ofte en god indikasjon på hvordan seniorenes ritt vil forløpe to dager senere.

Et av de store spørsmålene foran søndagens fellesstart, er hvorvidt Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff kommer til å takle «laksebakken», som skal sykles 12 ganger.

– Jeg tror iallfall Edvald henger med, og egentlig Alexander også. Det avhenger av hvordan det blir kjørt i bakken, mener Halvorsen.

– Lover det godt for Alexander og Edvald?

– Jeg tror det. Jeg tror virkelig det. Det er en hektisk løype, der man blir sliten mentalt, siden man må være «på». Men jeg håper virkelig at de redder dette mesterskapet for vår del, sier han.

Det norske laget - på papiret et sterkt mannskap - tok tidlig ansvar fremst i feltet da det første bruddet satt seg for dagen. Etter hvert så man seg likevel nødt til å spare krefter.

Rasmus Tiller ble deretter sendt med i et brudd, mens lagkameratene lenger bak slapp å jobbe like hardt. Men det holdt ikke.

– Vi tok tidlig ansvar. Det hang litt sammen med at vi hadde regjerende mester og at vi var seks mann på start. Det var litt sånn følelsesmessig innledningsvis i feltet, sier landslagssjef Stig Kristiansen.

– Vi kastet ikke alle pinnene på bålet selv om vi satt med alle mann i front av feltet til å begynne med. Jeg synes vi kom fint gjennom alle de våte og glatte partiene i periodene det regnet. Vi unngikk velt og punkteringer. Vi fikk egentlig en billig reise, og Doffen (Kristoffer Halvorsen) hadde egentlig den støtten han trengte da han falt av, sier han til NTB.

Menn U23, 191 km:

1) Benoît Cosnefroy, Frankrike 4.48.23, 2) Lennard Kämna, Tyskland samme tid, 3) Michael Carbel Svendgaard, Danmark 0.03 min. bak, 4) Oliver Wood, Storbritannia s.t., 5) Vincenzo Albenese, Italia s.t., 6) Damien Touze, Frankrike s.t., 7) Max Kanter, Tyskland s.t., 8) Michal Paluta, Polen s.t., 9) Mark Downey, Irland s.t., 10) Anders Skaarseth, Norge s.t.