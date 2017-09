Det norske gullhåpet sprakk i sykkel-VM

BERGEN (VG) Andreas Leknessund (18) ledet en stund, men Tromsøværingen ble nummer åtte i VM-tempoen for juniorer.

Thomas Pidcock fra Storbritannia vant på tiden 28,02.15 minutter, men underveis var det norsk i tet. Leknessund ledet etter 3,2 og 9,6 kilometer. Men i mål var han 32,3 sekunder bak gullet.

– Akkurat nå er jeg veldig svimmel, var Leknessunds første kommentar til TV2 etter VM-tempoen.

Han forteller at han disponerte løpet feil.

– Ja, nå vet jeg ikke helt hva som skjer, jeg bare tok ut alt. Opp bakken der kjørte jeg det jeg hadde, og derfra og inn måtte jeg krige vanvittig for å ikke tape mer enn det jeg gjorde. Jeg har tømt meg helt, og det var rett og slett en litt ambisiøs start. Jeg åpnet alt for hardt og det fikk jeg igjen for nå, sier Leknessund til VG.

Forberedt på å krige



Italienske Antonio Puppio tok sølvet, mens polske Filip Maciejuk tok bronse.

– Jeg kjente ikke på presset. Jeg har klart å fokusere og være konsentrert og klar på hva jeg skal gjøre. Kanskje mine egne forventninger gjør at jeg åpner hardt, fordi jeg var forberedt på å krige og kjøre hardt. Det er det som gjør at jeg får det såpass på slutten, sier 18-åringen.

– Dette er ikke verdens undergang, sa TV2-kommentator Christian Paasche etter målgang.

Så du denne? Edvald Boasson Hagen viste storform før VM.

SYKKELTALENT: Andreas Leknessund fra Tromsø. Foto: NORGES CYKLEFORBUND

Temporittet for menn junior var på 21,1 kilometer. Rytterne syklet fra Edvard Griegs Plass ved Greighallen til Festplassen i Bergen sentrum.

– Nå håper jeg det holder. Han pleier å være god til å disponere. Det ser bra ut, sa mamma Oddveig Rikardsen til TV2 underveis.

– Det er en thriller, sa Paasche halvveis.

Men det skulle altså vise seg å bli for tøft.

– Jeg fikk høre at jeg ledet først. Og over toppen der hørte jeg også at jeg ledet. Da var jeg veldig fornøyd. Men med en gang det begynte å gå nedover hadde jeg egentlig en plan om å bare legge meg ned på ramma og hente meg inn, men jeg bare stivnet helt og klarte ikke å få opp farta etter bakken. Det ble alt for hardt, sier Leknessund til VG.

Favoritt



18-åringen tok EM-gull på tempo for U23 i Danmark i begynnelsen av august, etter den prestasjonen ble han løftet frem som det største gullhåpet til Norge i VM på hjemmebane.

PS! Danske Julius Johansen punkterte tidlig i konkurransen, og måtte bytte sykkel. Likevel slo han Leknessund til slutt.

